Трамп заявил, что администрация Байдена спровоцировала Путина на вторжение в Украину
Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в том, что он своими заявлениями подтолкнул РФ к полномасштабной агрессии против Украины
Об этом Трамп заявил в интервью Real America's Voice, сообщает Newsweek.
По словам экс-президента, риторика Белого дома за несколько месяцев до вторжения в Украину способствовала решению Путина.
"Они на самом деле издевались над ним, если вы по-настоящему посмотрите на это. Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. Я говорил, что они чуть ли не заставляют его сделать то, о чем они говорят. Риторика была такой тупой", – сказал Трамп.
Он также в очередной раз подчеркнул, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло, останься он на посту президента США.
- 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа не смотреть на российского диктатора Владимира Путина сквозь розовые очки.
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