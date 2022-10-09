Об этом Трамп заявил в интервью Real America's Voice, сообщает Newsweek.

По словам экс-президента, риторика Белого дома за несколько месяцев до вторжения в Украину способствовала решению Путина.

"Они на самом деле издевались над ним, если вы по-настоящему посмотрите на это. Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. Я говорил, что они чуть ли не заставляют его сделать то, о чем они говорят. Риторика была такой тупой", – сказал Трамп.

Он также в очередной раз подчеркнул, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло, останься он на посту президента США.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа не смотреть на российского диктатора Владимира Путина сквозь розовые очки.

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