Трамп заработал себе не один пожизненный срок, - эксперт-международник Краев
Основная изюминка предвыборной президентской гонки в США - сможет ли правосудие привлечь к ответственности снова идущего на выборы экс-президента Трампа
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
"Я думаю, "черным лебедем", который поборется с Трампом, будет американская судебная система. Первое дело против него завершилось довольно быстро, но сейчас уже официально расследуется шестое дело. Уже сейчас еще есть несколько исков против Трампа. Те, которые будут расследоваться в течение лета, касаются попыток государственного переворота, разрушения избирательной системы США и попыток сотрудничества с правительствами иностранных государств с целью подорвать национальную безопасность США", - считает он.
По его мнению, главный "черный лебедь" для Республиканской партии – это правосудие.
"С моей точки зрения, Трамп все-таки заработал себе не на один пожизненный срок. Если американская система хочет сохранить свою подотчетность и приверженность справедливости и правде, – Трамп так или иначе должен понести наказание. И это является основной изюминкой республиканской части этой предвыборной гонки. К сожалению, мы видим, что половина американского общества до сих пор не хочет прививаться - ни от коронавируса, ни от Трампа. Этот процесс еще продолжается", - подытожил эксперт.
- Напомним, 4 апреля экс-президенту США Дональду Трампу официально предъявлено уголовное обвинение в причастности к незаконной выплате за сокрытие информации, которая могла повредить его предвыборной кампании.
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