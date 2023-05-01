Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Я думаю, "черным лебедем", который поборется с Трампом, будет американская судебная система. Первое дело против него завершилось довольно быстро, но сейчас уже официально расследуется шестое дело. Уже сейчас еще есть несколько исков против Трампа. Те, которые будут расследоваться в течение лета, касаются попыток государственного переворота, разрушения избирательной системы США и попыток сотрудничества с правительствами иностранных государств с целью подорвать национальную безопасность США", - считает он.

По его мнению, главный "черный лебедь" для Республиканской партии – это правосудие.

"С моей точки зрения, Трамп все-таки заработал себе не на один пожизненный срок. Если американская система хочет сохранить свою подотчетность и приверженность справедливости и правде, – Трамп так или иначе должен понести наказание. И это является основной изюминкой республиканской части этой предвыборной гонки. К сожалению, мы видим, что половина американского общества до сих пор не хочет прививаться - ни от коронавируса, ни от Трампа. Этот процесс еще продолжается", - подытожил эксперт.