Трамп выдвинули обвинения по семи эпизодам по делу о секретных документах

Об этом информирует BBC .

Отмечают, что обвинения пока не обнародованы.

Сам Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о своей невиновности и добавил, что его обязали явиться в Федеральный суд в Майами во вторник, 13 июня. Там он будет арестован и будет выслушивать предъявленные против него обвинения.

"Я никогда не думал, что такое может произойти с бывшим президентом Соединенных Штатов", – написал Трамп.

Впоследствии, по данным NBC News , Трамп опубликовал в Truth Social видеообращение, где назвал расследование в отношении него обманом. Также он снова отверг обвинения в свою сторону.

"Я невиновный человек. Я не сделал ничего плохого. И мы будем бороться с этим, как боролись в течение семи лет. Было бы здорово, если бы мы могли посвятить все свое время тому, чтобы сделать Америку снова большой", - сказал бывший президент США,

Адвокат Трампа Джим Трасти сообщил, что получил детали обвинений в повестке. По его словам, они включают в себя обвинения в сговоре, ложных заявлениях, препятствии правосудию и незаконном хранении секретных документов в соответствии с законом о шпионаже.