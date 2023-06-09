Трамп выдвинули обвинения по семи эпизодам по делу о секретных документах
Федеральное большое жюри выдвинуло эксрезиденту США Дональду Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов
Об этом информирует BBC .
Отмечают, что обвинения пока не обнародованы.
Сам Трамп в своей соцсети Truth Social заявил о своей невиновности и добавил, что его обязали явиться в Федеральный суд в Майами во вторник, 13 июня. Там он будет арестован и будет выслушивать предъявленные против него обвинения.
"Я никогда не думал, что такое может произойти с бывшим президентом Соединенных Штатов", – написал Трамп.
Впоследствии, по данным NBC News , Трамп опубликовал в Truth Social видеообращение, где назвал расследование в отношении него обманом. Также он снова отверг обвинения в свою сторону.
"Я невиновный человек. Я не сделал ничего плохого. И мы будем бороться с этим, как боролись в течение семи лет. Было бы здорово, если бы мы могли посвятить все свое время тому, чтобы сделать Америку снова большой", - сказал бывший президент США,
Адвокат Трампа Джим Трасти сообщил, что получил детали обвинений в повестке. По его словам, они включают в себя обвинения в сговоре, ложных заявлениях, препятствии правосудию и незаконном хранении секретных документов в соответствии с законом о шпионаже.
- Напомним, 9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов.
- Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.
- 7 января СМИ сообщали , что против экспрезидента США Дональда Трампа также подали иск из-за смерти правоохранителя во время штурма Капитолия. Иск подала давняя партнерша погибшего.
- 12 февраля экспрезидент США Дональд Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.
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