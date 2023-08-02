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Трамп выдвинули федеральное обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года

2 августа, 2023 среда
12:59
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года

Об этом информируют CNN , Bloomberg и Reuters .

1 августа Федеральный суд США выдвинул обвинительный акт против Трампа.

По словам специального прокурора Джона Смита, эксочельщик Штатов может получить 20 лет заключения, но, вероятно, ему дадут меньший срок, ведь 45 президент не имел предварительных судимостей.

"Нападение на Капитолий нашей страны 6 января 2021 года было беспрецедентным нападением на центр американской демократии. Как отмечено в обвинительном заключении, оно было сфабриковано ложью. Ложь подсудимого", - сказал прокурор Смит.

Трамп должен прибыть в суд 3 августа.

В обвинении говорится, что Трамп якобы привлек к своему плану аннулировать результаты президентских выборов несколько сообщников, которые должны помочь ему путем распространения лжи о голосовании, давлении на вице-президента Майка Пенса и мешании утверждению победы Джо Байдена.

В целом судья предъявил ему обвинения по четырем статьям: заговор против прав граждан, для обмана Соединенных Штатов, заговор и попытка помешать официальному расследованию.

По данным СМИ, это дело против Трампа является величайшей изменой бывшего президента своим конституционным обязанностям, когда он пытался остаться в Белом доме после поражения на выборах 2020 года, что могло взорвать демократию США и давнюю американскую традицию мирной передачи президентской власти.

У Трампа обнаружили секретные документы

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле специальный прокурор США Джек Смит выставил против экс-президента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

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