Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники, близкие к бывшему президенту.

По информации журналистов, экс-президент США хотел бы, чтобы на него надели наручники в случае, если дело с порноактрисой Сторми Дэниелс дойдет до уголовного производства. Если это произойдет, в суде политик хотел бы появиться с зафиксированными за спиной руками – об этом Трамп сам сообщил своим советникам, пишет газета.

Анонимные источники рассказали Тhe Guardian, что, по мнению Трампа, поскольку ему все равно придется идти в суд и "сдаваться властям, чтобы снять отпечатки пальцев и сфотографироваться", он может "превратить все в спектакль". Экс-президент хотел бы зайти в помещение суда "как преступник".

Цель такого поведения – демонстрация неповиновения перед "несправедливым судебным преследованием" и мнение, что это укрепит поддержку электората для президентской кампании 2024 года. Кроме того, Трамп не хотел бы "выглядеть лузером", появившись по видеосвязи.

Дело Дональда Трампа с порноактрисой Сторми Дэниел может стать первым в истории США случаем, когда экс-президенту предъявят уголовные обвинения. Речь идет о выплате материальной компенсации за молчание женщинам, имевшим сексуальный контакт с экс-президентом. Актриса Сторми Дэниел, в частности, получила $130 тысяч. Соглашения заключались адвокатом Трампа Майклом Коэном перед президентскими выборами 2016 года.

По словам Коэна, все выплаты он производил по своей инициативе.