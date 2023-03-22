Трамп угрожает устроить спектакль с наручниками из-за уголовного обвинения, - The Guardian
Экс-президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы на него надели наручники, если дойдет до уголовного производства
Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники, близкие к бывшему президенту.
По информации журналистов, экс-президент США хотел бы, чтобы на него надели наручники в случае, если дело с порноактрисой Сторми Дэниелс дойдет до уголовного производства. Если это произойдет, в суде политик хотел бы появиться с зафиксированными за спиной руками – об этом Трамп сам сообщил своим советникам, пишет газета.
Анонимные источники рассказали Тhe Guardian, что, по мнению Трампа, поскольку ему все равно придется идти в суд и "сдаваться властям, чтобы снять отпечатки пальцев и сфотографироваться", он может "превратить все в спектакль". Экс-президент хотел бы зайти в помещение суда "как преступник".
Цель такого поведения – демонстрация неповиновения перед "несправедливым судебным преследованием" и мнение, что это укрепит поддержку электората для президентской кампании 2024 года. Кроме того, Трамп не хотел бы "выглядеть лузером", появившись по видеосвязи.
Дело Дональда Трампа с порноактрисой Сторми Дэниел может стать первым в истории США случаем, когда экс-президенту предъявят уголовные обвинения. Речь идет о выплате материальной компенсации за молчание женщинам, имевшим сексуальный контакт с экс-президентом. Актриса Сторми Дэниел, в частности, получила $130 тысяч. Соглашения заключались адвокатом Трампа Майклом Коэном перед президентскими выборами 2016 года.
По словам Коэна, все выплаты он производил по своей инициативе.
- СМИ узнали подробности вероятного задержания Трампа - на него не будут надевать наручники и не станут бросать в камеру. У Трампа снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас.
- Экс-президент США Дональд Трамп ожидал , что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. Он призвал своих поклонников протестовать.
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