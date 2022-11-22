Трамп теряет поддержку республиканцев на предстоящих выборах президента США, - опрос
Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис сокращает отрыв от Трампа как потенциальный кандидат на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии
Данные опроса Harvard CAPS-Harris, обнародовало в понедельник издание The Hill.
В настоящее время позиции губернатора Флориды на гипотетических праймериз 2024 улучшились с начала октября на 11 пунктов, достигнув 28%.
Поддержка Трампа упала на 9 пунктов – до 46%. Хотя Трамп все еще имеет двусмысленное преимущество перед ДеСантисом, однако опрос свидетельствует об ослаблении позиций экспрезидента.
В общей сложности поддерживают Трампа 44% избирателей, тогда как почти половина относятся к нему отрицательно.
Трамп объявил на прошлой неделе, что снова будет добиваться согласия республиканцев на выдвижение его кандидатом в 2024 году.
- Напомним, 16 ноября стало известно, что Трамп в третий раз выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.
- 8 ноября в США прошло голосование на промежуточных выборах в конгресс.
- Президент Джо Байден удовлетворен предварительными результатами выборов в США и отказывается менять курс. Он также считает , что Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США.
- Бывший президент США Дональд Трамп назвал предварительные результаты промежуточных выборов и разочарованием, и вместе с тем "очень большой победой".
- Демократическая партия сохранила большинство в верхней палате конгресса США благодаря решающей победе на промежуточных выборах в штате Невада.
- Республиканцы же побеждают демократов на выборах в Палату представителей, преодолев порог в 218 мест.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.42
-
EUR
Покупка 39.91Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное