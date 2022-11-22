Данные опроса Harvard CAPS-Harris, обнародовало в понедельник издание The Hill.

В настоящее время позиции губернатора Флориды на гипотетических праймериз 2024 улучшились с начала октября на 11 пунктов, достигнув 28%.

Поддержка Трампа упала на 9 пунктов – до 46%. Хотя Трамп все еще имеет двусмысленное преимущество перед ДеСантисом, однако опрос свидетельствует об ослаблении позиций экспрезидента.

В общей сложности поддерживают Трампа 44% избирателей, тогда как почти половина относятся к нему отрицательно.

Трамп объявил на прошлой неделе, что снова будет добиваться согласия республиканцев на выдвижение его кандидатом в 2024 году.

Напомним, 16 ноября стало известно, что Трамп в третий раз выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.

8 ноября в США прошло голосование на промежуточных выборах в конгресс.

Президент Джо Байден удовлетворен предварительными результатами выборов в США и отказывается менять курс. Он также считает , что Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал предварительные результаты промежуточных выборов и разочарованием, и вместе с тем "очень большой победой".

Демократическая партия сохранила большинство в верхней палате конгресса США благодаря решающей победе на промежуточных выборах в штате Невада.

Республиканцы же побеждают демократов на выборах в Палату представителей, преодолев порог в 218 мест.

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