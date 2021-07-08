Трамп собрался на бой Макгрегора в Лас-Вегас

Об этом заявил президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дана Вайт, сообщает MMAJunkie .

По его словам, кроме 45-го президента США Дональда Трампа за турниром UFC 264 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе будут наблюдать другие селебритиз - актеры Мел Гибсон и Меган Фокс, певец Джастин Бибер, модель Ким Кардашьян, музыкант группы Blink-182 Трэвис Баркер.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Пуарье состоится в ночь на 11 июля по киевскому времени. В первом поединке в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021 года, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.

12 мая стало известно, что Конор МакГрегор заработал за год $ 180 млн и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb