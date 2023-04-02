Трамп собрал более $5 млн пожертвований после предъявления ему обвинений

Об этом изданию Axios рассказал старший советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер.

Известно, что из полученных средств более четырех миллионов поступило в пятницу – за первые 24 часа после объявления, что Трампу предъявят обвинения, и еще более миллиона – в субботу. Кроме того, за это время более 16 человек зарегистрировались как волонтеры кампании Трампа.

"Это человек, который дважды баллотировался на пост президента Соединенных Штатов. Появилась целая новая группа сторонников Трампа, возмущенных тем, что они считают политическим преследованием", - отметил Миллер в комментарии.

Кроме того, как отмечает издание, рост пожертвований подтверждает мнение большинства ведущих республиканцев о том, что обвинение может помочь Трампу в борьбе за номинацию на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году.

Трамп на следующей неделе будет официально арестован и предстанет перед судом, что станет историческим моментом, когда бывший президент США будет вынужден предстать перед судьей, который выслушает выдвинутые против него уголовные обвинения.