Трамп собрал более $5 млн пожертвований после предъявления ему обвинений
Кампания бывшего президента США Дональда Трампа в течение двух дней после выдвижения ему обвинения большим жюри в штате Нью-Йорк получила более пяти миллионов пожертвований
Об этом изданию Axios рассказал старший советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер.
Известно, что из полученных средств более четырех миллионов поступило в пятницу – за первые 24 часа после объявления, что Трампу предъявят обвинения, и еще более миллиона – в субботу. Кроме того, за это время более 16 человек зарегистрировались как волонтеры кампании Трампа.
"Это человек, который дважды баллотировался на пост президента Соединенных Штатов. Появилась целая новая группа сторонников Трампа, возмущенных тем, что они считают политическим преследованием", - отметил Миллер в комментарии.
Кроме того, как отмечает издание, рост пожертвований подтверждает мнение большинства ведущих республиканцев о том, что обвинение может помочь Трампу в борьбе за номинацию на пост президента США от Республиканской партии в 2024 году.
Трамп на следующей неделе будет официально арестован и предстанет перед судом, что станет историческим моментом, когда бывший президент США будет вынужден предстать перед судьей, который выслушает выдвинутые против него уголовные обвинения.
- СМИ узнали подробности вероятного задержания Трампа - на него не будут надевать наручники и не станут бросать в камеру. У Трампа снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас.
- Экс-президент США Дональд Трамп ожидал, что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. Он призвал своих поклонников протестовать.
- 31 марта присяжные в суде Нью-Йорка выдвинули обвинения экспрезиденту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс.
- 31 марта бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на решение суда присяжных Манхэттена проголосовать за предъявление уголовного обвинения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное