Трамп рассказал о встрече с "другом Орбаном" и Сийярто в собственном гольф-клубе
Экс-президент США Дональд Трамп встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел страны Петером Сийярто
Об этом сообщает Bloomberg .
Трамп заявил, что они с Орбаном встретились в его гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, и обсудили много интересных тем. Подробности он не привел.
"Очень хорошо провел время со своим другом Виктором Орбаном. Мы обсудили много интересных тем — немногие так много знают о том, что происходит сегодня. Мы также отпраздновали его большую победу на выборах в апреле", - сказал Трамп.
Вместе с Орбаном на встрече присутствовали глава МИД Венгрии Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и глава парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.
Сийярто после встречи заявил, что отношения США и Венгрии были на пике, когда Дональд Трамп был президентом.
"Надеемся, что наши отношения и дальше будут на том же уровне!" – написал Сийярто в facebook.
Виктор Орбан и Дональд Трамп выступят на конференции консервативных партий в Далласе.
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25 июля Виктор Орбан попал в скандал из-за расистских заявлений.
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