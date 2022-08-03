Об этом сообщает Bloomberg .

Трамп заявил, что они с Орбаном встретились в его гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, и обсудили много интересных тем. Подробности он не привел.

"Очень хорошо провел время со своим другом Виктором Орбаном. Мы обсудили много интересных тем — немногие так много знают о том, что происходит сегодня. Мы также отпраздновали его большую победу на выборах в апреле", - сказал Трамп.

Вместе с Орбаном на встрече присутствовали глава МИД Венгрии Петер Сийярто, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан и глава парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет.

Сийярто после встречи заявил, что отношения США и Венгрии были на пике, когда Дональд Трамп был президентом.

"Надеемся, что наши отношения и дальше будут на том же уровне!" – написал Сийярто в facebook.

Виктор Орбан и Дональд Трамп выступят на конференции консервативных партий в Далласе.

25 июля Виктор Орбан попал в скандал из-за расистских заявлений.

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