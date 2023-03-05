Об этом сообщает The Guardian .

По словам Дональда Трампа, он знает, как разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, который при его каденции не решился напасть ни на одну страну.

"До того, как я приеду в Овальный кабинет, я закончу катастрофическую войну между Россией и Украиной. Я знаю, что сказать… Когда я был президентом, я ему сказал: "Владимир, не делай этого. Ты знаешь - мы друзья, не захватывай страны, иначе Москва окажется под тяжелым ударом", - рассказал Трамп во время выступления на конференции консерваторов 5 марта.

Он добавил, что Путин решил начать войну против Украины из-за неудавшегося вывода американских военных из Афганистана в августе 2021 года и предупредил об угрозе Третьей мировой войны.

"И у вас, кстати, будет Третья мировая война. У нас будет третья мировая война, если что-то быстро не произойдет. Я единственный кандидат, который может пообещать: я не допущу Третьей мировой войны", - заверил Трамп.