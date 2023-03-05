Трамп рассказал, как остановить войну РФ против Украины и не допустить Третью мировую
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его возвращение в Белый дом поможет остановить войну России против Украины и не допустить Третью мировую
Об этом сообщает The Guardian .
По словам Дональда Трампа, он знает, как разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, который при его каденции не решился напасть ни на одну страну.
"До того, как я приеду в Овальный кабинет, я закончу катастрофическую войну между Россией и Украиной. Я знаю, что сказать… Когда я был президентом, я ему сказал: "Владимир, не делай этого. Ты знаешь - мы друзья, не захватывай страны, иначе Москва окажется под тяжелым ударом", - рассказал Трамп во время выступления на конференции консерваторов 5 марта.
Он добавил, что Путин решил начать войну против Украины из-за неудавшегося вывода американских военных из Афганистана в августе 2021 года и предупредил об угрозе Третьей мировой войны.
"И у вас, кстати, будет Третья мировая война. У нас будет третья мировая война, если что-то быстро не произойдет. Я единственный кандидат, который может пообещать: я не допущу Третьей мировой войны", - заверил Трамп.
- 21 февраля Дональд Трамп пообещал , что в случае возвращения на пост президента США он остановил бы войну России против Украины за сутки.
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