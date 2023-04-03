Трамп рассчитывал на сценарий штурма Капитолия для суда Нью-Йорка, но не нашел спонсоров, - эксперт-международник Краев
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев предположил, что экс-президент США Дональд Трамп рассчитывал на уличные протесты для суда по его делу, но не нашел для этого возможностей
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"С Трампом ситуация достаточно проста, его карта уже не сыграла. Трамп рассчитывал на то, что своими объявлениями о задержании, заявлениями выходить и спасать демократию, что он обвиняется по политическому делу, он пытался "поднять улицу". Причем, поднять ее на уровне 6 января 2021 года. То есть повторить свой сценарий штурма Капитолия, а в этом случае штурма центрального суда штата Нью-Йорк", – пояснил Краев.
По словам эксперта-международника, Трамп не получил поддержки от предыдущих спонсоров.
"В поддержку выходили 10-15 человек с плакатами об освобождении Трампа. От предыдущих спонсоров Трамп не получил поддержки. Трампу не удается сделать тот хайп, которого он ожидал. Он просил своих адвокатов, чтобы его завели в зал судебных заседаний в наручниках и оранжевой одежде заключенных. Трамп пытается сделать шоу", - добавил Краев.
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