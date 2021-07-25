Трамп раскритиковал Байдена и Меркель из-за "Северного потока-2"
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель за их позицию по строительству газопровода "Северный поток-2"
Об этом он заявил во время выступления в штате Аризона.
Трамп заявил, что он возмущен тем, что США выделяют деньги на военную помощь Германии, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель способствует строительству российского газопровода "Северный поток-2".
"Они строят трубопровод в Германию, в Европу - я остановил его, я наложил санкции на все эти компании. Байден одобрил его. Они будут получать 60-70% энергии из России, и я спросил Меркель: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защищать вас от России, а вы платите России миллиарды долларов. К чему это все, черт возьми? ", - сказал Трамп.
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Напомним, 21 июля США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2".
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