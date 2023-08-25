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Трамп прошел процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы, его отпустили под залог

25 августа, 2023 пятница
05:41
Мир Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Политик пробыл в камере 20 минут

Об этом сообщает CNN .

Так, он прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, чтобы сдаться. Трампу выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

Трамп прошел формальную процедуру заключения. Его временно арестовали и поместили в тюрьму округа Фултон, где он пробыл 20 минут, говорится в сообщении. Там экс-президента США обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев, после чего отпустили под залог, на который он согласился раньше.

Трамп

Фото: скриншот

Трамп также обязался не использовать социальные сети для нападок на обвиняемых и свидетелей по делу.

Шериф округа Фултон Пэт Лабат заявил, что все 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии пройдут такой же процесс, что и любой другой обвиняемый по уголовным делам в округе.

Сам бывший американский президент в комментарии журналистам заявил: "Я не сделал ничего плохого". Он назвал уголовное дело против него "пародией на правосудие": "Мы имеем полное право обжаловать выборы, которые мы считаем нечестными".

Трамп также обратился к другим уголовным делам, которые рассматриваются против него, сказав: "Это один случай, но у вас есть еще три. Это вмешательство в выборы".

Далее кортеж Дональд Трампа направился в международный аэропорт Гартсфилд-Джексон в Атланте.

Обвинения против Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило, что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле специальный прокурор США Джек Смит выдвинул против экс-президента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

Трамп сообщил, что в рамках предъявленных в его адрес обвинений ему может суммарно угрожать 561 год заключения.

15 августа Трампу официально объявили четвертое уголовное обвинение – на этот раз о попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия. Впоследствии бывший президент США согласился на залог в размере $200 тыс. и другие условия освобождения после того, как его адвокаты встретились с офисом окружного прокурора округа Фултон.

Криминал
Дональд Трамп
выборы в США
США
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