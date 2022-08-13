Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social, сообщает Reuters .

По его словам, все изъятые у него документы были рассекречены и помещены на безопасное хранение.

"Им не нужно было ничего изымать. Они могли получить их в любое время, без игр в политику и нападения на Мар-а-Лаго", - написал Трамп.

Суд 12 августа выдал ордер на обыск имения Трампа. Экспрезидент подозревается в нарушении закона о шпионаже. Из его дома изъяты 11 комплектов документов с секретной информацией.

Напомним, 9 августа агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома. Как ранее сообщили СМИ, во время обысков у бывшего президента было обнаружено 11 пакетов конфиденциальных документов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb