Трамп прокомментировал изъятие из его имения секретных документов
Экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что найденные ФБР в его имении документы не были секретными
Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social, сообщает Reuters .
По его словам, все изъятые у него документы были рассекречены и помещены на безопасное хранение.
"Им не нужно было ничего изымать. Они могли получить их в любое время, без игр в политику и нападения на Мар-а-Лаго", - написал Трамп.
Суд 12 августа выдал ордер на обыск имения Трампа. Экспрезидент подозревается в нарушении закона о шпионаже. Из его дома изъяты 11 комплектов документов с секретной информацией.
- Напомним, 9 августа агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома. Как ранее сообщили СМИ, во время обысков у бывшего президента было обнаружено 11 пакетов конфиденциальных документов.
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