Трамп призвал уменьшить поставки оружия Украины, - CNN
Дональд Трамп призвал уменьшить поставки оружия Украине, в то же время он заявил, что сможет завершить войну, если станет президентом в 2024 году
Об этом он сказал в эфире телеканала CNN
"Мы отдали столько оружия, что у нас не осталось амуниции", - сказал он.
Трамп также заявил, что завершит войну в Украине "за 24 часа", если снова станет президентом на выборах 2024 года.
В то же время, он отказался желать провала президенту России Владимиру Путину.
"Я не думаю о "победе" или "проигрыше", я просто хочу, чтобы это закончилось, чтобы люди перестали убивать друг друга", – объяснил Трамп.
- 9 мая суд признал, что Дональд Трамп весной 1996 года предпринял попытку изнасилования в отношении Э. Джин Кэрролл - он должен возместить жертве $5 млн.
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