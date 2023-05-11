Об этом он сказал в эфире телеканала CNN

"Мы отдали столько оружия, что у нас не осталось амуниции", - сказал он.

Трамп также заявил, что завершит войну в Украине "за 24 часа", если снова станет президентом на выборах 2024 года.

В то же время, он отказался желать провала президенту России Владимиру Путину.

"Я не думаю о "победе" или "проигрыше", я просто хочу, чтобы это закончилось, чтобы люди перестали убивать друг друга", – объяснил Трамп.