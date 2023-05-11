Об этом Трамп, который снова баллотируется на пост президента, сказал в среду во время дебатов на CNN.

"Он не бессмысленный человек. Он очень умен, он очень хитер", - отметил Трамп в ответ на вопрос, считает ли он до сих пор Путина умным человеком, как говорил об этом ранее.

При этом Трамп отметил, что Путин совершил серьезную ошибку.

"Его ошибка заключалась в том, что он ворвался (в Украину – ред.). Он никогда не ворвался бы, если бы я был президентом", - отметил эксглава Белого дома.

В ответ на вопрос ведущей, считает ли Трамп Путина военным преступником, он отметил: "Я думаю, что это не стоит сейчас выносить на обсуждение".

Он объяснил свою позицию тем, что сейчас нужно сосредоточиться на завершении войны.

"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы уладить это дело", - добавил Трамп.

В этой связи он заявил, что обвинения против Путина должны обсуждаться позже.

Ранее экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что достиг мира в Украине за 24 часа, посадив за стол переговоров президента Зеленского и Путина. Только для этого, по словам Трампа, ему нужны полномочия президента Соединенных Штатов.