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Трамп признал вторжение в Украину "ошибкой Путина", но отказался называть его военным преступником

11 мая, 2023 четверг
06:00
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нападение на Украину ошибкой Путин, но отказался называть его военным преступником, заявив, что это может помешать переговорам с Россией.

Об этом Трамп, который снова баллотируется на пост президента, сказал в среду во время дебатов на CNN.

"Он не бессмысленный человек. Он очень умен, он очень хитер", - отметил Трамп в ответ на вопрос, считает ли он до сих пор Путина умным человеком, как говорил об этом ранее.

При этом Трамп отметил, что Путин совершил серьезную ошибку.

"Его ошибка заключалась в том, что он ворвался (в Украину – ред.). Он никогда не ворвался бы, если бы я был президентом", - отметил эксглава Белого дома.

В ответ на вопрос ведущей, считает ли Трамп Путина военным преступником, он отметил: "Я думаю, что это не стоит сейчас выносить на обсуждение".

Он объяснил свою позицию тем, что сейчас нужно сосредоточиться на завершении войны.

"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы уладить это дело", - добавил Трамп.

В этой связи он заявил, что обвинения против Путина должны обсуждаться позже.

Ранее экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что достиг мира в Украине за 24 часа, посадив за стол переговоров президента Зеленского и Путина. Только для этого, по словам Трампа, ему нужны полномочия президента Соединенных Штатов.

  • Напомним, 4 мая Орбан заявил о необходимости вернуть Трампа к власти в США, чтобы завершить войну в Украине.
Украина
Владимир Путин
Война с Россией
Дональд Трамп
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