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Трамп прилетит на суд в Нью-Йорк: полиция возводит баррикады, ожидаются протесты

3 апреля, 2023 понедельник
11:31
Мир Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 апреля, должен вылететь из Флориды в Нью-Йорк, чтобы во вторник предстать перед судом для предъявления ему обвинений по делу о деньгах за молчание порнозвезды Сторми Дэниелс

Об этом сообщило агентство Reuters .

Во вторник, 4 апреля, в суде у Трампа примут отпечатки пальцев и сфотографируют его. Тогда Трамп впервые предстанет перед судьей по делу и ему предъявят обвинения, до сих пор публично не разглашавшиеся.

Издание отмечает, что это станет историческим моментом, когда бывший президент США услышит выдвинутые против него уголовные обвинения.

Также, по словам советника Трампа, экс-президент планирует выехать из своего имения Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде в полдень и прибыть позже днем в Нью-Йорк и провести ночь в Трамп-тауэр на Манхэттене.

После посещения суда Трамп вернется во Флориду и выступит с речью в Мар-а-Лаго.

Полиция Нью-Йорка в выходные начала возводить баррикады по краю тротуаров вокруг небоскреба Трампа и здания уголовного суда Манхэттена в центре города. Остальные залы судебных заседаний в верхних этажах здания суда закроют в рамках мер безопасности.

В местах пребывания Трампа ожидают демонстрации, и полиция пообещала быть готовой к ним.

"Полицейские приведены в состояние боевой готовности, и департамент остается готовым реагировать по необходимости и будет гарантировать, что каждый сможет мирно реализовать свои права", - говорится в заявлении департамента полиции Нью-Йорка.

  • СМИ узнали подробности вероятного задержания Трампа - на него не будут надевать наручники и не станут бросать в камеру. У Трампа снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас.
  • Экс-президент США Дональд Трамп ожидал , что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. Он призвал своих поклонников протестовать.
  • 31 марта присяжные в суде Нью-Йорка выдвинули обвинение экс-президенту США Дональду Трампу по делу о его причастности к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс.
  • 31 марта бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на решение суда присяжных Манхэттена проголосовать за предъявление уголовного обвинения.
  • 2 апреля сообщалось, что кампания бывшего президента США Дональда Трампа в течение двух дней после предъявления ему обвинения большим жюри в штате Нью-Йорк получила более пяти миллионов пожертвований.
Общество
Дональд Трамп
США
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