Об этом сообщило агентство Reuters .

Во вторник, 4 апреля, в суде у Трампа примут отпечатки пальцев и сфотографируют его. Тогда Трамп впервые предстанет перед судьей по делу и ему предъявят обвинения, до сих пор публично не разглашавшиеся.

Издание отмечает, что это станет историческим моментом, когда бывший президент США услышит выдвинутые против него уголовные обвинения.

Также, по словам советника Трампа, экс-президент планирует выехать из своего имения Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде в полдень и прибыть позже днем в Нью-Йорк и провести ночь в Трамп-тауэр на Манхэттене.

После посещения суда Трамп вернется во Флориду и выступит с речью в Мар-а-Лаго.

Полиция Нью-Йорка в выходные начала возводить баррикады по краю тротуаров вокруг небоскреба Трампа и здания уголовного суда Манхэттена в центре города. Остальные залы судебных заседаний в верхних этажах здания суда закроют в рамках мер безопасности.

В местах пребывания Трампа ожидают демонстрации, и полиция пообещала быть готовой к ним.

"Полицейские приведены в состояние боевой готовности, и департамент остается готовым реагировать по необходимости и будет гарантировать, что каждый сможет мирно реализовать свои права", - говорится в заявлении департамента полиции Нью-Йорка.