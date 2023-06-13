Трамп приехал в суд по делу о секретных документах, его формально арестовали
Бывший президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в здание федерального суда города Майами в штате Флорида, где его формально арестовали по делу о неподобающем обращении с секретными документами
Об этом сообщает CNN.
По прибытии в суд Трампа взяли под стражу и поместили под арест – в его случае это формальная процедура, предваряющая объявление обвинений судьей, поэтому на него не надевали наручников и не делали "фото для ареста" (mugshot).
Суд запретил любую трансляцию, а также фото- и видеосъемку во время слушания, но ожидается, что экспрезидент США не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. После этого с него снимут арест, а затем он должен выступить перед своими поклонниками на анонсированном мероприятии.
У здания суда в Майами собралось несколько соратников бывшего президента, которые выкрикивали лозунги и держали плакаты в его поддержку; были также и те, кто выступает против него.
Секретные документы Трампа
9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило , что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.
Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.
В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.
Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов.
Министерство юстиции США 9 июня опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.
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