Об этом сообщает CNN .

Во время выступления в Вашингтоне Дональд Трамп сказал, что США при нынешнем президенте потеряли все достижения и преимущества, которые обеспечила предыдущая администрация, и именно поэтому он решил снова вступить в борьбу за кресло главы Белого дома.

"Я делаю это для Америки, если не буду этого делать, наша нация обречена стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы двигаемся в этом направлении. Мы также можем превратиться в Кубу очень большого масштаба, где все потеряно и нет надежды", - сказал Трамп.

14 июля США Дональд Трамп заявил, что планирует снова принять участие в выборах в 2024 году.

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