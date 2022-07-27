Трамп предупредил, что США рискуют повторить судьбу СССР
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США из-за политики действующего главы Белого дома Джо Байдена рискуют повторить судьбу СССР
Об этом сообщает CNN .
Во время выступления в Вашингтоне Дональд Трамп сказал, что США при нынешнем президенте потеряли все достижения и преимущества, которые обеспечила предыдущая администрация, и именно поэтому он решил снова вступить в борьбу за кресло главы Белого дома.
"Я делаю это для Америки, если не буду этого делать, наша нация обречена стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы двигаемся в этом направлении. Мы также можем превратиться в Кубу очень большого масштаба, где все потеряно и нет надежды", - сказал Трамп.
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14 июля США Дональд Трамп заявил, что планирует снова принять участие в выборах в 2024 году.
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