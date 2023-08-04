Об этом сообщает CNN.

Трамп предстал перед федеральным судом в Вашингтоне. Экс-президенту США выдвинули обвинения в рамках расследования спецпрокурора Джека Смита о возможных попытках политика отменить результаты выборов.

Обвинение Трампа выдвинуто по 4 пунктам:

в сговоре с целью обмана США;

в сговоре с целью препятствования официальной процедуре;

в препятствовании или попытке препятствования официальной процедуре;

в сговоре о нарушении прав граждан.

Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинениям во вмешательстве в президентские выборы 2020 года, что привело к штурму Капитолия.

Прокуратура не требовала ареста экс-президента США, его уволили, но с минимальными условиями запретили общаться со свидетелями. Слушание длилось 27 минут, после чего Дональд Трамп покинул зал суда.

Следующее слушание по делу состоится 28 августа.

Обвинения против Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило, что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле специальный прокурор США Джек Смит выставил против экс-президента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.