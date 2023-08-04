Трамп предстал перед судом и не признал вину по делу о штурме Капитолия
В четверг, 3 августа, бывший президент США Дональд Трамп предстал перед судом
Об этом сообщает CNN.
Трамп предстал перед федеральным судом в Вашингтоне. Экс-президенту США выдвинули обвинения в рамках расследования спецпрокурора Джека Смита о возможных попытках политика отменить результаты выборов.
Обвинение Трампа выдвинуто по 4 пунктам:
- в сговоре с целью обмана США;
- в сговоре с целью препятствования официальной процедуре;
- в препятствовании или попытке препятствования официальной процедуре;
- в сговоре о нарушении прав граждан.
Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинениям во вмешательстве в президентские выборы 2020 года, что привело к штурму Капитолия.
Прокуратура не требовала ареста экс-президента США, его уволили, но с минимальными условиями запретили общаться со свидетелями. Слушание длилось 27 минут, после чего Дональд Трамп покинул зал суда.
Следующее слушание по делу состоится 28 августа.
Обвинения против Трампа
9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило, что имеет доказательства того, что секретные документы были намеренно скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.
Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.
В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.
Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.
В июле специальный прокурор США Джек Смит выставил против экс-президента Дональда Трампа дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.
2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.
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