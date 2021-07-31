Трамп требовал от генпрокурора признать президентские выборы сфальсифицированными, - Минюст США

Об этом сообщает Голос Америки.

Министерство юстиции США опубликовало докладную записку, согласно которой тогдашний президент Дональд Трамп в декабре 2020 года оказывал давление на высокопоставленных чиновников ведомства и угрожал им увольнением в случае, если они признают победу Джо Байдена на президентских выборах.

В опубликованном документе цитируется телефонный разговор от 27 декабря 2020 года между главой Белого дома и Джефри Розеном, который в то время занимал должность и.о. генпрокурора США.

Розен заявил президенту, что "ведомство не может по щелчку пальцев изменить результат выборов".

"Просто скажите, что выборы были нечестными. Оставьте остальное мне и конгрессменам-республиканцам", - требовал Трамп.

В течение всего разговора Трамп настаивал, что выборы были украдены, а Розен ему оппонировал.