Об этом сообщает The Hill .

Согласно новому общенациональному опросу Yahoo News-YouGov, Рон Десантис опережает Дональда Трампа на 5%. 47% зарегистрированных избирателей поддерживают губернатора против 42% у бывшего президента.

Подобные результаты существенно отличаются от полученных в октябре. Тогда Трамп на праймериз были готовы поддержать 45% республиканцев, против 36% у Десантиса.

Опрос проводился с 1 по 5 декабря, среди 1653 взрослых американцев и имел погрешность 2,6%.

The Hill отмечает, что последний опрос Yahoo News-YouGov свидетельствует, что многие в Республиканской партии отворачиваются от бывшего президента и смотрят на новое поколение лидеров.

16 ноября Дональд Трамп объявил , что будет бороться за пост главы Белого дома в 2024 году.

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