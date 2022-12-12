Трамп потерял лидерство в борьбе за право выдвигаться в президенты США от республиканцев, - опрос
Губернатор штата Флорида Рон Десантис по результатам нового опроса опережает экс-главу Белого дома Дональда Трампа в борьбе за право выдвигаться в президенты США от Республиканской партии
Об этом сообщает The Hill .
Согласно новому общенациональному опросу Yahoo News-YouGov, Рон Десантис опережает Дональда Трампа на 5%. 47% зарегистрированных избирателей поддерживают губернатора против 42% у бывшего президента.
Подобные результаты существенно отличаются от полученных в октябре. Тогда Трамп на праймериз были готовы поддержать 45% республиканцев, против 36% у Десантиса.
Опрос проводился с 1 по 5 декабря, среди 1653 взрослых американцев и имел погрешность 2,6%.
The Hill отмечает, что последний опрос Yahoo News-YouGov свидетельствует, что многие в Республиканской партии отворачиваются от бывшего президента и смотрят на новое поколение лидеров.
- 16 ноября Дональд Трамп объявил , что будет бороться за пост главы Белого дома в 2024 году.
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