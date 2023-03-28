Об этом сообщает Newsweek .

По его словам, к сложившейся ситуации якобы привели действия нынешних американских властей, которыми, по мнению Трампа, руководят "некомпетентные люди".

"Поехали! Как я и предполагал, теперь мы играем с "великими вещами". Эту ситуацию вызвали мы – это то, что происходит, когда вашим правительством руководят некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", - сказал он. Трамп.