Трамп посоветовал американцам молиться из-за решения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
Экс-президент США Дональд Трамп посоветовал американцам молиться после решения российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
Об этом сообщает Newsweek .
По его словам, к сложившейся ситуации якобы привели действия нынешних американских властей, которыми, по мнению Трампа, руководят "некомпетентные люди".
"Поехали! Как я и предполагал, теперь мы играем с "великими вещами". Эту ситуацию вызвали мы – это то, что происходит, когда вашим правительством руководят некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", - сказал он. Трамп.
- 5 марта Дональд Трамп заявил, что его возвращение в Белый дом поможет остановить войну России против Украины и не допустить Третью мировую.
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