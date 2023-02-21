Об этом Трамп заявил 20 февраля на встрече со сторонниками во Флориде, сообщает WPTV .

По его словам, чтобы остановить войну России против Украины, ему было бы достаточно после своей победы на президентских выборах совершить два телефонных звонка – Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

"Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться и гарантирую, что я смогу решить этот вопрос", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что заключить мирный договор между Украиной и РФ якобы удастся через 24 часа.

Выборы президента США пройдут осенью 2024 года. Дональд Трамп уже объявил, что будет участвовать в них.