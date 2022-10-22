Об этом сообщает CNN.

Специальный комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, объявил, что направил официальный вызов на слушания Трампа.

Экс-президент должен передать соответствующие документы до 4 ноября 2022 г., а также явиться лично или виртуально на слушания, которые начнутся 14 ноября.

Трамп может оспорить вызов в суде. В таком случае он может затянуть судебный процесс в высших инстанциях и избежать показаний перед Конгрессом США.

21 октября стало известно, что документы, которые ФБР нашло в резиденции Дональда Трампа, содержат секретные разведданные по Китаю и Ирану.

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