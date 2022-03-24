Трамп подал в суд на Клинтон и других демократов за обвинение в сговоре с Россией

Об этом сообщает Reuters.



Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон и ряд других демократов, утверждая, что они пытались саботировать президентские выборы в США в 2016 году, связав его кампанию с Россией.



"Действуя согласованно, Ответчики злоумышленно сговорились сплести неправдивую историю о том, что их оппонент от Республиканской партии Дональд Дж. Трамп вступил в сговор с враждебным иностранным суверенитетом", – утверждается в иске Трампа, поданном в федеральный суд Флориды.



Трамп, победивший кандидата от Демократической партии Клинтон на президентских выборах 2016 года, кроме того, обвиняет ее в "рекете" и "заговоре с целью совершения вредной лжи".



Обвинения Трампа в иске подрываются 966-страничным отчетом, опубликованным комитетом Сената США под руководством республиканцев в августе 2020 года. В этом отчете заключался, что Россия использовала политического деятеля республиканцев Пола Манафорта и веб-сайт WikiLeaks, чтобы помочь Трампу победить на выборах 2016 года.



Манафорт работал над президентской кампанией Трампа пять месяцев 2016 года.



Предполагаемое вмешательство России в выборы, которое Москва отрицает, повлекло за собой двухлетнее расследование в США, которое возглавил специальный прокурор Роберт Мюллер.



В иске Трамп требует компенсации и возмещения ущерба. Трамп сказал, что он "вынужден был понести расходы на сумму, которая будет определена в судебном заседании, но, как известно, она превышает $24 млн и продолжает накапливаться в виде расходов на защиту, юридические услуги и связанные с ними расходы.



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