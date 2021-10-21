Трамп планирует в ноябре запустить новую социальную сеть

Об этом сообщает BBC .

Новая соцсеть будет называться TRUTH Social и, по его словам, должна будет "противостоять тирании высоких технологий".

Компания Трампа также намерена запустить в соцсети подписки на видео по запросу.

TRUTH Social планирует заработать в следующем месяце. Сначала доступ будет только по приглашению уже зарегистрированных пользователей. Общий доступ откроется в течение первых трех месяцев следующего года.