Трамп планирует в ноябре запустить новую социальную сеть
45-й президент США Дональд Трамп заявил о планах запустить новую социальную сеть
Об этом сообщает BBC .
Новая соцсеть будет называться TRUTH Social и, по его словам, должна будет "противостоять тирании высоких технологий".
Компания Трампа также намерена запустить в соцсети подписки на видео по запросу.
TRUTH Social планирует заработать в следующем месяце. Сначала доступ будет только по приглашению уже зарегистрированных пользователей. Общий доступ откроется в течение первых трех месяцев следующего года.
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