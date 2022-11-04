Трамп планирует снова идти в президенты в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп планирует снова баллотироваться в 2024 году на должность главы государства
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Трампа в Айове на митинге поддержки сенатора-республиканца Чака Грассли.
"Теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я очень, очень, очень вероятно, сделаю это снова", - сказал Трамп о баллотировании на пост президента.
После возгласов толпы: "Трамп, Трамп, Трамп", бывший президент сказал: "Это хорошо, что ж, готовьтесь, это все, что я вам скажу, очень скоро. Готовьтесь".
Ведомство пишет, что на митинге в Айове Трамп призвал избирателей избрать республиканцев на промежуточных выборах в следующий вторник, чтобы дать партии контроль над конгрессом.
Также экс-президент должен провести митинги в Пенсильвании, Флориде и Огайо от имени своих кандидатов за несколько дней до выборов.
Дональд Трамп занимал пост президента Соединенных Штатов Америки с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Во время президентских выборов 2020 года он уступил Джо Байдену.
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