Об этом сообщает CNN .

Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые состоятся в США в 2024 году.

"Чтобы снова сделать Америку большой, сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Я буду бороться так, как никто и никогда не боролся ко мне. Мы победим радикальных демократов и остановим разрушение нашей страны", - сказал Трамп.

Он также раскритиковал политику, проводимую Демократической партией и назвал радикальным демократом действующего президента США Джо Байдена.

Дональд Трамп был 45-м президентом США, он возглавлял страну с января 2017 по январь 2021-го.

Ранее Дональд Трамп анонсировал "большое заявление" , которое он сделает 15 ноября.

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