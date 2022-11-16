Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Трамп объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США

Трамп объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США

16 ноября, 2022 среда
08:49
Мир

Экс-президент США Дональд Трамп объявил, что будет спорить за пост главы Белого дома в 2024 году

Об этом сообщает CNN .

Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые состоятся в США в 2024 году.

"Чтобы снова сделать Америку большой, сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Я буду бороться так, как никто и никогда не боролся ко мне. Мы победим радикальных демократов и остановим разрушение нашей страны", - сказал Трамп.

Он также раскритиковал политику, проводимую Демократической партией и назвал радикальным демократом действующего президента США Джо Байдена.

Дональд Трамп был 45-м президентом США, он возглавлял страну с января 2017 по январь 2021-го.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Джо Байден
Дональд Трамп
выборы в США
США
Читайте также:
Андрій Єрмак
15 ноября, 2022 вторник
"Двигаемся к границам 1991 года": В Офисе президента отреагировали на бред Лаврова на саммите G20
Ван І
15 ноября, 2022 вторник
Китай выступил против исключения России из G20
карта бойових дій
15 ноября, 2022 вторник
Враг покидает обустроенные рубежи на левом берегу Днепра и продвигается вглубь на 15-20 км, - Гуменюк
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.32
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
16 ноября
09:43
За сутки Россия в Украине потеряла 630 оккупантов, 75 крылатых ракет, 14 дронов и 10 танков
09:28
На фото Каховская ГЭС
Британская разведка оценила состояние дамбы Каховской ГЭС после устроенных россиянами взрывов
09:01
Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по врагу: поражена живая сила, техника и станция РЭБ
08:58
Генштаб: в боях в районе Майорска российский батальон потерял более 50% состава
08:31
Россия удерживает в Черном море 4 ракетоносителя с 20 "калибрами", - ОК "Юг"
08:30
Интервью
Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко: Вся эта война является сплошным просчетом Путина и Кремля
08:23
В ISW выяснили, почему РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине именно 15 ноября
08:22
Массированная атака по Украине: ВСУ сбили 77 крылатых ракет, 10 "шахедов" и "орион"
08:06
самолет НАТО
Самолет НАТО отследил попавшую по территории Польши ракету - CNN
08:05
Эксклюзив
РФ обустраивает военные базы в школах оккупированного Мелитополя, - депутат райсовета Кирильчук
08:04
OPINION
Российские ракеты в Польше были только вопросом времени
07:55
ВСУ ударили по позициям РФ на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и уничтожили склад в Олешках
07:23
Повреждено около 30 объектов в результате атаки россиян 15 ноября
07:10
В Минобороны напомнили НАТО о просьбе закрыть небо над Украиной
06:48
байден
Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты из России, которая упала на территории Польши
06:15
Анджей Дуда
Дуда: пока нет информации о том, кто именно запустил ракету по территории Польши
03:17
"Погибли двое граждан": Польша официально заявила об ударе ракетой производства РФ и вызвала российского посла
02:44
Анджей Дуда
Дуда обсудил вероятный удар РФ с Байденом и Зеленским
00:56
Байден попросил у Конгресса $37 млрд на помощь Украине
00:03
Вероятный удар РФ по Польше: правительство проверяет наличие угроз территориальной целостности, независимости и безопасности
2022, вторник
15 ноября
23:40
"Фактически небоеспособны": военный аналитик оценил возможности сбежавших из Херсона оккупантов
22:41
Херсонщина получила от правительства 100 млн грн на восстановление
22:25
"Набирайте воду, заряжайте аккумуляторы и телефоны": глава Укрэнерго прокомментировал обстрелы энергосистемы Россией
22:24
"Российские ракеты ударили по Польше": Зеленский заявил об ударе РФ по коллективной безопасности НАТО и обратился к полякам
22:20
Венгрия
Остановка нефтепровода "Дружба" и российские ракеты в Польше: В Венгрии созывают Совет обороны
22:18
Эксклюзив
Сейчас есть не только российско-украинская война, но и полномасштабный международный конфликт, - дипломат Климкин
22:03
Обновлено
В Польше созывают комитет по нацбезопасности, СМИ сообщили о падении ракет у границы с Украиной и погибших
21:58
ПВО, боевые дроны, артиллерия и боеприпасы: Резников призвал партнеров усилить поддержку Украины
21:40
Аналитика
Врагу нужно две недели, чтобы накопить запас в 100 ракет. Колонка Сергея Згурца
21:21
Глава МИД Британии: "Удары по городам Украины демонстрируют слабость Путина, он проигрывает в бою и дипломатично"
20:28
Глава МИД Нидерландов Гукстра посетил Киев в день массированных атак России
20:26
Украина была частью самой толерантной страны Европы, - историк Старченко
20:06
ВСУ уничтожили 4 района сосредоточения военных и техники, 2 склада боеприпасов и 1 важный военный объект, - Генштаб
20:06
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:05
OPINION
"Нравится – не нравится". Путин и возвращение судьбы
20:02
Обновлено
Из-за вражеских ракетных обстрелов задерживается ряд поездов. Список
20:00
Обновлено
Украинская ПВО сбила 73 ракеты и 10 дронов-камикадзе во время массированной атаки
19:57
Россияне бегут из Скадовского и Генического районов в Крым, а в Луганской области - в Кременную, - Генштаб ВСУ
19:55
Порошенко в эфире DW: ракетные удары по Украине во время саммита G20 демонстрируют отношение Путина к миру
19:50
На фоне массированных ракетных атак интернет-трафик в Украине упал до 67%, - данные Netblocks
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV