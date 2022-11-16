Трамп объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США
Экс-президент США Дональд Трамп объявил, что будет спорить за пост главы Белого дома в 2024 году
Об этом сообщает CNN .
Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые состоятся в США в 2024 году.
"Чтобы снова сделать Америку большой, сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. Я буду бороться так, как никто и никогда не боролся ко мне. Мы победим радикальных демократов и остановим разрушение нашей страны", - сказал Трамп.
Он также раскритиковал политику, проводимую Демократической партией и назвал радикальным демократом действующего президента США Джо Байдена.
Дональд Трамп был 45-м президентом США, он возглавлял страну с января 2017 по январь 2021-го.
- Ранее Дональд Трамп анонсировал "большое заявление" , которое он сделает 15 ноября.
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