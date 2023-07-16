Трамп объяснил, как за сутки мог бы остановить войну в Украине

Об этом он заявил в интервью Fox News.

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Довольно. Вы должны заключить соглашение", – сказал Трамп.

Вместе с этим к Путину он обратился бы со словами: "Если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы дадим (Украине, - ред.) больше, чем они когда-либо получали, если придется".

Бывший лидер США и действующий претендент на место кандидата в президенты от Республиканской партии сказал, что в случае возвращения в Белый дом он мог бы заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в течение 24 часов.

"Я заключу соглашение за один день. Один день", - подчеркнул Трамп.

По его словам, нынешний президент США Джо Байден не способен сталкиваться с мировыми лидерами, ведь "эти люди резкие, жесткие и в целом злые".

Выбросы Трампа об Украине

21 февраля экс президент США Дональд Трамп также обещал, что в случае возвращения на должность он остановил бы войну России против Украины за сутки. В марте он заявил, что его возвращение в Белый дом поможет остановить войну РФ против Украины и не допустить Третью мировую.

11 мая бывший президент США Дональд Трамп назвал нападение на Украину ошибкой Путина, но отказался называть его военным преступником, заявив, что это может помешать переговорам с Россией.

Он призвал снизить поставки оружия Украине. При этом он заявил, что сможет завершить войну РФ против Украины, если станет президентом США в 2024 году. Однако координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что комментарии экспрезидента США Дональда Трампа о целесообразности поддержки Украины никак не повлияли на политику США и стран-партнеров.

Также губернатор Флориды Рон Десантис, считающийся главным конкурентом-республиканцем экс президента Дональда Трампа на выборах в США, заявил, что в случае своей победы не хотел бы видеть американские войска вовлеченными в российско-украинскую войну.

30 июня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна уступить Россию часть своих временно оккупированных территорий, а себе оставить то, что "заработали", чтобы прекратить войну. В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил ему и отметил, что Украина не будет отказываться от территорий, это вопрос самоуважения.