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Трамп "несколько разочарован" результатами выборов в США, но все же считает их победными для республиканцев

10 ноября, 2022 четверг
02:40
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп в среду назвал результаты промежуточных выборов и разочарованием, и вместе с тем "очень большой победой"

Об этом сообщает The Hill.

"Хотя в определенном смысле вчерашние выборы несколько разочаровали, с моей личной точки зрения, это была очень большая победа – 219 побед и 16 поражений в общем – кто когда-либо имел лучше, чем это?" – написал он на своей социальной платформе Truth Social.

Трамп также обвинил СМИ в умалении достижений Республиканской партии.

"СМИ фейковых новостей вместе со своими партнерами по преступлениям, демократами делают все возможное, чтобы это приуменьшить", - заявил он.

  • Напомним, в США прошли промежуточные выборы: по состоянию на вечер 9 ноября в Палату представителей Конгресса прошли 187 демократов и 203 республиканца. При этом в Сенате ситуация более равная – от каждой партии туда прошли по 48 человек. Подсчет голосов все еще продолжается.
  • Действующий президент США и лидер демократов Джо Байден заявил , что доволен предварительными результатами выборов.

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Дональд Трамп
выборы в США
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