Трамп назвал министра обороны Израиля дураком, а Хезболлу "очень умной", Белый дом и влиятельные республиканцы отреагировали

Об этом сообщает ABC News.

"Две ночи назад я читал обо всех сотрудниках службы безопасности Байдена, которые сказали: "Эй, я надеюсь, что Хезболла не атакует с севера, потому что это самое уязвимое место". Я сказал: "Подождите минутку. Вы знаете, Хезболла очень умна". Они все очень умны", — сказал Трамп во время предвыборной речи во Флориде.

Экс-президент США также подверг критике министра обороны Израиля Йоава Галланта, назвав его "дураком".

"У них есть министр национальной обороны, если вы послушаете этого дурака, вы бы атаковали с севера, потому что он сказал, что это их слабое место", - сказал Трамп.

Офис Галланта ответил, что Трамп делает "надуманные догадки".

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Эндрю Бейтс заявил, что слова Трампа о Хезболле, поддерживаемой Ираном, были "опасными и бессмысленными".

Комментарии Трампа также вызвали критику со стороны его однопартийца эксвицепрезидента Майка Пенса, борющегося с Трампом за выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

"Хезболла не умна. Они злые", — сказал бывший Пенс во время выступления на радио в Нью-Гэмпшире.

Другой кандидат в президенты от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис, также раскритиковал Трампа.

"Абсурдно, если кто-либо, а тем более тот, кто баллотируется в президенты, решит атаковать нашего друга и союзника Израиль, а тем более хвалить террористов "Хезболлы" как "очень умных". Как президент, я буду поддерживать Израиль и относиться к террористов как к подонкам, каковы они есть", - сказал Десантис.

Часть предвыборной речи Трамп посвятил обвинениям в адрес администрации Байдена в конфликте Израиля и ХАМАС и подчеркнул, что будет стремиться уничтожить ХАМАС "навсегда".

В частности, Трамп раскритиковал высвобождение $6 млрд дохода от иранской нефти за несколько недель до нападения ХАМАС на Израиль. Эти деньги были частью соглашения об освобождении пятерых американских заключенных, удерживаемых в Иране. Трамп призвал Байдена заморозить иранские доходы и назвал его "тупым человеком".

Администрация Байдена ответила на критику по первоначальному высвобождению денег, заявив, что они находятся под тщательным мониторингом, еще не были выплачены и могут быть использованы только для гуманитарных целей.

Война в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и Исламский джихад сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны. В последний раз этот пункт применялся во время Войны Судного дня в 1973 году.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа.

Боевики ХАМАС пообещали убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа без предупреждений о целях.

Представитель ХАМАСа заявил о "достижении целей" нападения и готовности к переговорам с Израилем о перемирии.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии 9 октября обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.

Иранский аятолла Али Хаменеи заявил , что операцию по атаке на Израиль боевики ХАМАС совершили самостоятельно и без какой-либо помощи. В то же время, он выразил полную поддержку действиям ХАМАС.

Армия Израиля сообщила о ликвидации "министра финансов" ХАМАСа Джавада Абу Шамалы. Кроме того, СМИ сообщили об уничтожении члена политбюро ХАМАС Закария Абу Муаммара.

В ночь на 11 октября авианосец ВС США "Джеральд Форд" прибыл на восточные берега Средиземноморья.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Ночью 13 октября ЦАХАЛ предупредил ООН, что все палестинское население на севере Газа должно быть эвакуировано в южную часть в течение 24 часов.

По состоянию на 13 октября число погибших в Газе превысило 1500 человек.