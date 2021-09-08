Трамп нашел себе неожиданную новую работу, будет комментировать бокс
Бывший президент США Дональд Трамп будет комментировать бой экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта против экс-чемпиона мира в двух дивизионах Эвандера Холифилда
Об этом сообщает Sky News.
"Я люблю хороших бойцов и отличные бои. С нетерпением жду субботнего вечера, чтобы увидеть боксеров и поделиться своими мыслями в рингсайдами. Вы не захотите пропустить это особое событие", - высказался Дональд Трамп.
Бой между 58-летним Холифилдом и 44-летним Белфортом станет главным событием вечера бокса компании Triller Fight Club, который состоится 11 сентября в городе Голливуд, что в американском штате Флорида.
Сначала с Белфортом должен был боксировать другой американский боксер - Оскар Де Ла Хойя, но он заразился коронавирусом.
Также в Голливуде 11 сентября бои проведут другие легенды UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) американец Тито Ортис и бразилец Андерсон Силва, а также ексчемпион мира по боксу британец Дэвид Хэй.
Эвандер Холифилд является бывшим абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе. Последний раз он выходил на ринг в 2011 году. Витор Белфорт - экс-чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг).
- Напомним, 22 апреля бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его третий бой с Майком Тайсоном сорвался по финансовым причинам.
- 7 сентября стало известно, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Эвандер Холифилд проведет поединок против экс-чемпиона UFC бразильца Витора Белфорта .
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