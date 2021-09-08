Трамп нашел себе неожиданную новую работу, будет комментировать бокс

Об этом сообщает Sky News.



"Я люблю хороших бойцов и отличные бои. С нетерпением жду субботнего вечера, чтобы увидеть боксеров и поделиться своими мыслями в рингсайдами. Вы не захотите пропустить это особое событие", - высказался Дональд Трамп.

Бой между 58-летним Холифилдом и 44-летним Белфортом станет главным событием вечера бокса компании Triller Fight Club, который состоится 11 сентября в городе Голливуд, что в американском штате Флорида.

Сначала с Белфортом должен был боксировать другой американский боксер - Оскар Де Ла Хойя, но он заразился коронавирусом.

Также в Голливуде 11 сентября бои проведут другие легенды UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) американец Тито Ортис и бразилец Андерсон Силва, а также ексчемпион мира по боксу британец Дэвид Хэй.

Эвандер Холифилд является бывшим абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе. Последний раз он выходил на ринг в 2011 году. Витор Белфорт - экс-чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг).