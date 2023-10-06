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Трамп может претендовать на должность спикера Палаты представителей, - Politico

6 октября, 2023 пятница
03:16
Мир Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп на следующей неделе может выдвинуть себя на должность спикера Палаты представителей

Об этом сообщает Politico.

"По словам республиканца, знакомого с внутренними дискуссиями, бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Капитоли на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там он готов выдвинуть себя как кандидат в спикеры Палаты представителей.

Если это произойдет, Трампу придется поговорить с Республиканской партией в Палате представителей незадолго до выборов внутреннего спикера законодателей, которые должны пройти в среду.

Окончательное решение еще не принято. Республиканская партия в полном составе соберется во вторник на внутренний "форум кандидатов".

Politico пишет, что пока неясно, будет ли Трамп баллотироваться на должность спикера. Для победы нужна почти единогласная поддержка Республиканской партии в Палате представителей, что препятствует скандальному бывшему президенту.

Один из его ближайших союзников, глава судебной Палаты представителей Джим Джордан, уже участвует в гонке. Ранее он рассказывал, что на этой неделе обсуждал с Трампом свою кандидатуру на должность спикера.

Также издание уточняет, что Палата представителей никогда не выбирала спикера, который не был бы членом Конгресса, хотя технически это не конституционное требование.

Трамп также может столкнуться с проблемами по собственным правилам конференции Республиканской партии. В них говорится, что член руководства Республиканской партии обязан уйти в отставку, если ему предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на два или более лет.

Однако бывший президент открыто заигрывал с идеей стать спикером Республиканской партии после падения Кевина Маккарти. И несколько членов, в том числе член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканец от штата Джорджия), поддержали эту идею.

  • 4 октября Палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США. Одним из обвинений по нему является якобы заключение с президентом США Джо Байденом "тайного соглашения" по финансированию Украины.
Дональд Трамп
США
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