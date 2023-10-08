Трамп-младший заявил, что "за несколько часов увидел больше видео с этой войны в Израиле, чем из Украины почти за 2 года"
Дональд Трамп-младший написал на своей странице в соцсети Х, что "за несколько часов увидел больше видео с этой войны в Израиле, чем из Украины почти за 2 года". В ответ на это GeoConfirmed собрала более 23 тысяч видео о войне в Украине
Об этом Дональд Трамп-младший написал в соцсети Х.
Сын бывшего президента США Дональда Трампа заявил, что через несколько часов войны в Израиле он увидел больше видео, чем почти за два года в Украине.
"Как так случилось, что за несколько часов я увидел больше видео с этой войны в Израиле, чем из Украины за почти 2 года?", - написал Дональд Трамп-младший.
В ответ на это глобальная геолокационная платформа, ориентированная на войну в Украине, GeoConfirmed собрала более 23 тысяч видеороликов об украинской войне.
"Если вы не захотите смотреть, то действительно не увидите", - ответила GeoConfirmed.
В частности, GeoConfirmed добавила карту, где у каждой иконки есть видеоматериал с гиперссылкой на то, что произошло в том или ином районе.
Фото: GeoConfirmed
Также сегодня, 8 октября, GeoConfirmed опубликовала сообщение , где заявила, что за последние 10 дней на карте появилось 378 подобных геолокаций.
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В понедельник, 2 октября, в Нью-Йорке начался судебный процесс по обвинению Трампа в мошенничестве, который может привести к завершению его деловой карьеры.
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