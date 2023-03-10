Главное при этом – манипулирование информацией, которая может заглушить и переиначить первоисточник, о котором сегодня уже никто не упоминает. В этом, по сути, и состоит суть современной литературы – художественной и не очень.

Это уже не первое издание этой книги, которая наконец-то выходит на украинском. Автор каждый раз добавляет и переписывает историю своей страны, лишний раз доказывая дисциплинарную разницу между ее дневниковым аналогом по наследию очевидцев и более поздними мемуарами. Так, "История Америки" Дэвида Э. Шая (Л.: Летопись) в ее расширенном издании начинается с первых сведений о Североамериканском континенте и охватывает период развития Соединенных Штатов Америки вплоть до президентства Дональда Трампа. Понятно, что есть живой, увлекательный стиль повествования, хорошо организованный и щедро иллюстрированный материал с редкими приложениями (в том числе неадаптированными текстами Декларации о независимости, Статьями Конфедерации, Конституцией с Поправками, таблицами иммиграционной статистики, президентских выборов и т.п.), что не удивительно, в 800 американских колледжах и университетах изучают историю США именно по этой книге. Автор отмечает, что в новом издании он добавил социальные, культурные и исторические аспекты. Интересно, какие именно? Хотя все оно, согласимся, изменяет не историю, а отношение к ней. Так, сделано упор на тезисе президента Джона Кеннеди о том, что Соединенные Штаты – это "страна иммигрантов", а также деятельность Христофора Колумба как колониального губернатора, капитана корабля и работорговца. Также более подробно освещена деятельность одной из организаторов феминистического движения, основательницы журнала "Ms." Глории Стайнем и борьбе профессора клинической психологии Тимоти Лири за возможность использовать психоделические препараты в терапии. Да и в частности представлен новый анализ деятельности Трампа на посту президента, в частности его попыток ограничить иммиграцию и передвижение (запрет на въезд, разделение семей, усиленная охрана границ); предложенного запрета трансгендерным лицам служить в армии.

В своей книге "Опиум дураков: очерк о теории заговора" Руди Рейхштадт (К. Дух и Литера) - французский политолог, который в 2007 году создал отдельный веб-сайт, посвященный разоблачению конспирологических теорий - всесторонне описывает феномен "теорий заговора" и их сторонников. Он всесторонне раскрывает внутреннюю логику конспирологического мышления, описывает наиболее распространенные технические приемы, используемые в создании "теорий заговора". И в частности, рассматривает конспирологию и распространение "теорий заговора" как общественно опасную, подрывную деятельность, которую часто используют в своих политических целях враги западных демократий. По мнению автора, снисходительное отношение к конспирологии как не совсем корректному шагу "на правильном пути" является досадной ошибкой, которую, впрочем, допускают многие политики, аналитики и СМИ. Интересными (и симптоматическими) кажутся замечания, поданные автором в предисловии к украинскому изданию. "В тревоге за собственное здоровье и здоровье своих близких мы стремимся уменьшить зону неуверенности. Это вполне по-человечески. Однако одна из функций конспирологии состоит именно в том, чтобы создать ложное впечатление, будто мы можем хотя бы частично овладеть течением событий. Обвиняя воображаемого врага, теория заговора дает нам возможность ограничить угрозу и убаюкать себя успокаивающей иллюзией, будто мы сможем полностью преодолеть наши сегодняшние трудности, нейтрализовав какую-то кучку. Таким образом, как видим, любая теория заговора должна нас успокаивать. Автор напоминает, как с течением пандемии люди устали получать каждый раз новую информацию о любых медицинских теориях, согласившись с тем, что коронавирус является лабораторным биологическим оружием, Божьей карой или местью Природы. Таким образом, мы давали себе передышку, стабилизируя наши представления о мире. "Конспирология возникла раньше современных средств коммуникации, - напоминает автор. - Но с появлением Интернета, социальных сетей и платформ онлайнового видео она приобрела новое измерение. И главная, новая задача – не увеличивать коммуникацию, а дестабилизировать связь между правдой и действительным назначением любых процессов".

Как в продолжении предыдущей книги, "Эмоциональное наследие. Как преодолеть травматический опыт" Галит Атлас (К.: Лаборатория) напоминает о том, что мы получаем в наследство от своих родителей не только биологические гены, но и травмы поколений. Понятно, что с этим нас каждый раз призывают "работать", ведь меняя отношение к чему-либо, легче изменить саму реальность, породившую это отношение. Другими словами, переписать ее на другой копил. Как бы то ни было, но в книге нам напоминают, что вместе с семейными тайнами и детскими воспоминаниями упомянутые "травмы" прочно вплетаются в нашу жизнь и незаметно формируют характеры, поступки и поведение. С одной стороны, до недавнего времени это воспринималось за семейный опыт поколений, а с другой, если сейчас в это вкладываются миллионные средства и выдаются многочисленные гранты на "травматические" исследования, то почему бы не глянуть не это иначе, почему бы не переписать? И спросить, как сейчас: как жить, когда травмы поколений преследуют, как призраки? Или как отпустить прошлое и начать свой путь? Поэтому автор, будучи психотерапевтом по специальности, объединила собственный опыт, истории своих пациентов и основы психоанализа, чтобы продемонстрировать, как наши сегодняшние страхи и проблемы связаны с эмоциональным наследием родителей, бабушек и дедушек. Нас призывают отвергнуть все предубеждения и волнения, забыть все исторические катаклизмы и погрузиться в собственную семейную историю. Мол, только прожив наше прошлое и оставив старые травмы позади, мы сможем с уверенностью и легко двигаться к будущему. А пока со своими "травмами" все мы, значит, больны, поэтому нас надо лечить. Естественно, психотерапией, в том числе, подсаживая на различные медикаментозные средства. Или, психотропы. Но пока речь пока о психотерапии. То, что таким образом мы избавимся от семейной истории, опыта, установок - какими бы ни "травматическими" они ни были - это никого не волнует. Главное, не забывайте, средства в "лечение" уже вложены. Поэтому не оглядываемся назад и будем забывать о родительской памяти. Как именно? "Вытеснение - эмоциональный защитный механизм, который делает воспоминания банальными и бессодержательными, - отмечает автор. - Вытеснение защищает нас, отделяя воспоминание от его эмоциональной нагрузки. В таких случаях травма сохраняется в сознании как "мелочное", "неважное" событие. связи между представлениями и чувствами защищает нас от чрезмерно опустошительных чувств, но в то же время изолирует травму и мешает ее осмыслить".

Автор этой книги советует нам присмотреться к тому, что дается бесплатно. Лично он давно уже приглянулся и использует виденное и бодрствующее в своей практике. Речь, следовательно, о природе, которая, в частности, у нас только входит в обращение урбанистической эстетики, а "зеленые" конференции, где объединяют одуванчик и асфальт, только набирают силу. По сути, "Вдохновение природой" Ганса Блумквиста (К. ArtHuss) – это о возвращении к источникам. То есть сельская эстетика, которая была модна в "этнографическом" интерьере киевских квартир в 60-х, когда "европейские" идеи городского дома в стиле функционализма из-за "железного занавеса" не очень попадали в Украину. Да, народное неожиданно становилось модным. Гуцульские коврики, петриковские петушки, косовская керамика - то же самое имеем теперь, в случае с книгой Блумквиста. Перенасыщение кирпичным индастриалом и стеклянным хай-теком приводит к желанию чего-то органического, живого, теплого, и это, как доказывает автор, не зря. В своей книге он, являясь стилистом интерьеров, раскрывает связь между домашней средой и нашим эмоциональным благополучием. Именно природа лежит в основе его философии декорирования, а контакт с миром природы снижает стресс и улучшает настроение. Конечно, ни одного "национального" вручения – сплошной космополитизм вместе с постмодернизмом. "По-моему, обеспечить по-настоящему естественный вид можно только при разнообразии материалов и текстур, - убеждает нас автор в собственной "всеядности". - Чтобы достичь нужного эффекта, соедините дерево и металл, стекло и мягкие лохматые изделия из текстиля", однотонные стены и старое потертое дерево. Их контраст и патина оживят интерьер и сделают его более интересным, объемным и вполне естественным. Тем временем во второй части книги нас ведут на экскурсию по реальным домам, которые дают ощущение комфорта, удовольствия и красоты. Эти примеры должны вдохновить читателя создать дом, который приютит вас от всего мира, что сейчас, как понимаем, очень актуально.

Переиначивают историю не только во взрослых книгах, но и в произведениях для детей. Начала этого теряются не в такой уж седой древности, поэтому Буратино от Пиноккио мы еще можем отличить, не говоря уже о недавнем психоделическом сериале "Время приключений", отзвуки которого находим в сказке Тома Голда "Маленький деревянный робот и принцессаполи" (К.: Издательство). Словом, многое замешано хорошо известное и как следует подзабытое в этой интересной книге. "Я пытался создать книгу, вдохновленную тремя разными типами книг: - замечает автор, - книгами, которые помню, что любил в детстве, книгами, которыми восхищались мои дочери, и книгами, которые мне нравятся сейчас, когда я уже взрослый. Я хотел, чтобы книга имела собственную особую атмосферу, но в то же время функционировала как классическая сказка на ночь". По сюжету, многие годы король и королева пытались завести ребенка. Их желание исполнилось дважды, когда изобретательница и ведьма подарили им маленького деревянного робота и очарованную принцессу-полено. Но есть одна загвоздка: каждую ночь, когда засыпает, принцесса превращается в обычное полено. Ее можно разбудить лишь волшебными словами: "Проснись, маленькое полено, проснись". Поэтому робот и принцесса неразлучны, пока однажды спящую принцессу-полено случайно не вывозят в неизвестные края. Теперь ее преданный брат должен найти ее и вернуть в королевство. Брат и сестра должны по очереди доставить друг друга домой, а по дороге их ждет множество приключений, связанных с Грибной Королевой, Волшебным Пудингом, Малышом в Розовом Куще и Старой Дамы в Пляще. Как видим, волшебство Алисы в Стране чудес, а также упомянутого "Времени приключений" с его многочисленными принцессами, грибными галлюцинациями и ходячими часами, крекерами и другими персонажами родом из "Желтой подводной лодки" продолжают вдохновлять авторов на "оригинальное" творчество.