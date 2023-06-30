Трамп был завербован еще КГБ СССР, - политолог Фельштинский
Политолог Юрий Фельштинский убежден, что Дональд Трамп является агентом Кремля, завербованным еще КГБ СССР
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Я думаю, что Трамп был завербован еще КГБ СССР. Он был и является агентом Кремля и Путина. Об этом говорят многие факты, однако всегда было трудно доказать агентурное сотрудничество любого человека. Доказательством того, что Трамп агент Кремля, есть то, что он никогда не говорил ничего плохого о Путине. В это трудно поверить, однако это одно из условий вербовки агентов российских спецслужб", - пояснил он.
Политолог также объяснил, что доказать причастность человека к иностранным спецслужбам всегда было проблемой.
"Спецслужбы всегда имели проблемы с тем, как доказать причастность человека к иностранным разведкам. Как пример можно привести историю с Олегом Гордиевским, который был завербован британской разведкой. Он подозревался в сотрудничестве с иностранными разведками, но в течение месяцев расследование доказательств не было найдено. Он был отпущен. И он просто скрылся", - добавил Фельштинский.
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