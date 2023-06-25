Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, украинская сторона не видит смысла вести переговоры с путинским режимом, ведь президент России Владимир Путин теряет свою власть в стране.

"Трагикомедия последних дней красноречиво объясняет лидерам других стран, почему Украина не видит возможным сегодня вести переговоры с путинской Россией. Простой вопрос: а с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально ускользает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень?", - написал Подоляк.

Советник руководителя ОП считает, что власть не контролируtт ситуацию в России и скоро может рассыпаться.

"Этой шайке уже недолго существовать: в доме нет хозяина. Ситуация внутри России неконтролируема, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове. Тем временем синоптики прогнозируют новые порывы ветра...", - констатировал Подоляк.