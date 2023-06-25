Трагикомедия последних дней в РФ объясняет, почему Украина не ведет переговоры с Путиным, - Подоляк
Попытка мятежа предводителя наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина красноречиво объясняет лидерам мира, почему Украина не ведет переговоры с путинской Россией
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, украинская сторона не видит смысла вести переговоры с путинским режимом, ведь президент России Владимир Путин теряет свою власть в стране.
"Трагикомедия последних дней красноречиво объясняет лидерам других стран, почему Украина не видит возможным сегодня вести переговоры с путинской Россией. Простой вопрос: а с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально ускользает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень?", - написал Подоляк.
Советник руководителя ОП считает, что власть не контролируtт ситуацию в России и скоро может рассыпаться.
"Этой шайке уже недолго существовать: в доме нет хозяина. Ситуация внутри России неконтролируема, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове. Тем временем синоптики прогнозируют новые порывы ветра...", - констатировал Подоляк.
- 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу.
- После того как руководство России не потребовало Евгения Пригожина выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, вагнеровцы начали движение на Москву. Но вечером 24 июня Пригожин сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются на стартовые позиции. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.
- Михаил Подоляк прокомментировал конфликт основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и минобороны РФ и отметил, что он прежде всего внутренний.
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