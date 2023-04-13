О чем

В центре сюжета – братья-близнецы, отправляющиеся из Лубен в Люксембург, чтобы увидеть своего давно пропавшего отца. Они узнают, что он тяжело болен, так что эта встреча может быть последней.

"Это история о двух парнях, которые пытаются понять, как устроена жизнь, опираясь на пример своего отца. Один из братьев считает его героем, а другой – пытается держаться подальше от его криминальной фигуры", – рассказывает Антонио Лукич.

Для режиссера это история личностная.

"Это не буквально история о моем отце: в кино ты всегда ищешь не жизнь как она есть, а метафору жизни и свои ощущения. Но близнецы живут в каждом из нас, и я разделил самого себя пополам – одна часть очень любила отца и стремилась к встрече , а другая часть – ненавидела и не могла простить", – комментирует режиссер.

А вот Люксембург, в который направляются братья, избрали из-за его миниатюрности: это фильм о маленьких людях, которые едут в маленькую страну, чтобы решать большую проблему.

"Эта история – проста и искренна, понятна в любом уголке мира", - отмечает продюсер Владимир Яценко.

Персоналии

"Люксембург, Люксембург" – второй фильм режиссера и сценариста Антонио Лукича. Его дебют "Мои мысли тихие" собрал немалую коллекцию наград, среди которых главный приз Одесского кинофестиваля, карловарский глобус и сразу несколько кинопремий "Золотая дзига". Раньше Лукич говорил, что второй фильм – важнее дебюта, ведь своим первым фильмом он – не больше и не меньше – хотел заслужить право на второй, в котором раскрылся бы по-настоящему.

В главных ролях – хип-хоп-исполнители из группы "Курган & Agregat" Амил и Рамил Насировы. Сейчас они активно занимаются волонтерской деятельностью. "Ребята как будто рождены для трагикомедии, само их появление в кадре трагикомично, -– объясняет такой выбор Антонио Лукич. – Как и Ирма Витовская (у нее главная женская роль в "Моих мыслях тихих"), они являются носителями комедийной органики".

Продюсеры фильма – Владимир и Анна Яценко. Яценко продюсировал "Дикое поле", "Атлантиду", "Домой", "Отблеск", "Я и Феликс" и другие. Сейчас Владимир служит в ВСУ.

Создание и прокат

"Люксембург, Люксембург" осенью 2020 года стал победителем конкурса Держкино. Снимали фильм в 2021 году в Лубнах, Киеве (на настоящем полицейском полигоне) и Люксембурге. А постпродакшн продолжался уже после 24 февраля 2022 года, в условиях воздушных тревог и блэкаутов. Команда спешила к международной премьере ленты, которая состоялась на 79-м Венецианском международном кинофестивале в конкурсе "Горизонты".

Всеукраинская премьера прошла 5 апреля этого года в Доме культуры пгт Близнецы Харьковской области, откуда родом исполнители главных ролей – Амил и Рамил Насировы. Мы хотели показать фильм в Украине впервые именно в маленьком городке, где при любых других обстоятельствах у людей нет доступа к кинотеатру. Этим также стремимся немного привлечь внимание к тому, что украинское кино не должно исчезать с карты интересов людей и терять связь с аудиторией”, – уверен режиссер фильма Антонио Лукич.

12 апреля в Киеве прошел допремьерный показ. С 13 апреля команда проекта отправляется во всеукраинский тур, который охватит Лубны, Полтаву, Харьков, Одессу, Киев, Каменец-Подольский, Черновцы, Ивано-Франковск, Львов и Ужгород.