Трагически погиб 18-летний украинский боксер. 12 августа он должен был дебютировать на профессиональном уровне
В субботу, 5 августа, в результате несчастного случая скончался 18-летний украинский боксер Никита Бабич
Об этом сообщает Luckypunch.net.
Ужасный инцидент произошел 5 августа в селе Пуховка в Броварском районе Киевской области. Никита Бабич купался на местном озере, где его схватили судороги, спортсмен не смог удержаться на воде.
В понедельник, 7 августа, тело спортсмена было обнаружено.
Кто такой Никита Бабич
Никита Бабич – украинский боксер. В субботу, 12 августа, перспективный спортсмен должен был дебютировать на профессиональном уровне – на Top Boxing Generation в Броварах.
18-летний Бабич должен был провести бой с Михаилом Хайнутдиновым.
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