Трагически погиб 18-летний украинский боксер. 12 августа он должен был дебютировать на профессиональном уровне

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Ужасный инцидент произошел 5 августа в селе Пуховка в Броварском районе Киевской области. Никита Бабич купался на местном озере, где его схватили судороги, спортсмен не смог удержаться на воде.

В понедельник, 7 августа, тело спортсмена было обнаружено.

Кто такой Никита Бабич

Никита Бабич – украинский боксер. В субботу, 12 августа, перспективный спортсмен должен был дебютировать на профессиональном уровне – на Top Boxing Generation в Броварах.

18-летний Бабич должен был провести бой с Михаилом Хайнутдиновым.