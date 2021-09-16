Трагическая история: Отец футболиста "Манчестер Сити" умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ
Вчера, 15 сентября, умер отец защитника английского "Манчестер Сити" Натана Аке
Об этом Натан Аке сообщил в Instagram.
Отец Аке умер через несколько минут после дебютного гола сына в Лиге чемпионов.
"Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни. Мой отец сильно болел, и лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья. Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И уже через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата, они были рядом с ним. Отец всегда чувствовал гордость и счастье, глядя, как я играю. Знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь в моем сердце. И этот гол был для тебя, папа", - написал Аке.
Натан Аке присоединился к "Манчестер Сити" с "Борнмута". Год назад англичане заплатила за центрбэка 45 млн евро.
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