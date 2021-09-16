Трагическая история: Отец футболиста "Манчестер Сити" умер через несколько минут после дебютного гола сына в ЛЧ

Об этом Натан Аке сообщил в Instagram.



Отец Аке умер через несколько минут после дебютного гола сына в Лиге чемпионов.



"Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни. Мой отец сильно болел, и лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья. Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И уже через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата, они были рядом с ним. Отец всегда чувствовал гордость и счастье, глядя, как я играю. Знаю, что ты всегда со мной. Ты всегда будешь в моем сердце. И этот гол был для тебя, папа", - написал Аке.



Натан Аке присоединился к "Манчестер Сити" с "Борнмута". Год назад англичане заплатила за центрбэка 45 млн евро.

15 сентября в первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.

В одном из центральных матчей 1-го тура Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил миланский "Интер" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb