Правозащитница поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Почему-то тема пыток военнопленных украинцев замалчивалась. И для всех трагедия в Оленовке стала новостью. На самом деле с 2014 г. Российская Федерация и подконтрольные ей боевики удерживали как военных, так и гражданских, издевались над ними, пытали, применяли электрический ток, избиения и т.д. Некоторые военные умирали. И такие случаи были и до 24 февраля 2022 г.", - отметила Катриченко.

Правозащитница подчеркнула, что нельзя замалчивать пытки и издевательства со стороны российских оккупантов.

"Важно не замалчивать и системно показывать случаи бесчеловечного обращения россиян по отношению к украинцам. Особенно на оккупированных территориях, в аннексированном Крыму и в самой же Российской Федерации", - отметила Татьяна Катриченко.

29 июля стало известно, что россияне прицельно обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 - ранены.

Позже Главное управление разведки МО Украины сообщило, что убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных.

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