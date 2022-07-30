Трагедия в Оленовке не первая: Россия и подконтрольные ей боевики пытают и убивают украинцев с 2014 г., - правозащитница Катриченко
Координатор Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко рассказала, что трагедия в тюрьме в Оленовке Донецкой области не первая, ведь страна-агрессор Российская Федерация и подконтрольные ей боевики пытают и убивают украинцев с 2014 года
Правозащитница поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Почему-то тема пыток военнопленных украинцев замалчивалась. И для всех трагедия в Оленовке стала новостью. На самом деле с 2014 г. Российская Федерация и подконтрольные ей боевики удерживали как военных, так и гражданских, издевались над ними, пытали, применяли электрический ток, избиения и т.д. Некоторые военные умирали. И такие случаи были и до 24 февраля 2022 г.", - отметила Катриченко.
Правозащитница подчеркнула, что нельзя замалчивать пытки и издевательства со стороны российских оккупантов.
"Важно не замалчивать и системно показывать случаи бесчеловечного обращения россиян по отношению к украинцам. Особенно на оккупированных территориях, в аннексированном Крыму и в самой же Российской Федерации", - отметила Татьяна Катриченко.
- 29 июля стало известно, что россияне прицельно обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 - ранены.
- Позже Главное управление разведки МО Украины сообщило, что убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное