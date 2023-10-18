Трагедия в детском саду в Кременчуге: как сдвинулось дело за два года

О ходе дела рассказывает корреспондент Эспрессо Ирина Скрипачева.

Настя была долгожданной и единственной дочерью Светланы Немкиной. Это была первая неделя ее знакомства с садиком, в который в свое время ходила и сама мама девочки. Трагедия произошла в конце октября 2021, во время прогулки детей: старый каштан упал прямо на них. 4-летняя Настя от полученных травм скончалась в больничной реанимации.

В ходе расследования правоохранители предварительно установили, что девочка погибла из-за невыполнения работниками садика своих профессиональных и служебных обязанностей по охране жизни детей.

По мнению адвоката дела Руслана Лазоренко, оснований для вручения подозрений заведующей заведение Галине Гладенькой и заместительнице городского главы по вопросам образования Ольге Усановой, которая подписала акт и предоставила разрешение на эксплуатацию садика, было достаточно. Есть вопросы и к воспитательнице, которая после штормового предупреждения вывела детей на игровую площадку. Установлено, что ствол упавшего на детей дерева имел биологические повреждения.

Следователи до сих пор назначают дополнительные экспертизы, и за почти два года подозрений не объявлено.

Было ли дерево?

За почти два года следствия, в детском саду сменили все руководство. Новая заведующая Юлия Шевченко утверждает, что территорию обследовали и дали разрешение на работу в новом учебном году. Место трагедии до сих пор огорожено красной лентой, там лежит и тот злополучный ствол каштана: установлено, что у него были биологические повреждения.

Вместе с тем, в акте проверки готовности садика к учебному году 2018-2019 годов за подписью заместителя городского главы Кременчуга Ольги Усановой отмечено, что количество деревьев - 0. Более того, в актах следующих лет за подписью той же чиновницы, о деревьях вообще ничего: документально деревьев на территории садика не было. "Этим занимаются профессиональные правоохранительные органы. Я не являюсь фигурантом в этом деле", - прокомментировала Усанова вопросы журналистов о несоответствии актов реальному состоянию. Деревья на территории есть, и через два года их стало еще больше.

Из открытых источников известно, что бывшая директор садика Галина Гладенькая долгое время была осведомлена об аварийности деревьев на территории, подчиненного ей учебного заведения. С 2015 года соответствующие акты с ее подписью подавались на рассмотрение контролирующим органам. Никаких результатов проверок по этим обращениям не было обнародовано. Сегодня Галина Гладенькая пошла на повышение и работает в Городском департаменте образования. Получить от нее хоть какие-либо объяснения журналистам не удалось.

Борьба продолжается

Адвокат Руслан Лазоренко убежден, что дело искусственно затягивают, чтобы закрыть уголовное производство по истечении сроков досудебного расследования.

"Потерпевшая не доверяет правоохранительным органам в городе Кременчуге, потому что до этого времени заместитель городского главы выполняет свои обязанности и именно она занимается образованием. Потерпевшая считает, что таким образом, заместитель городского главы оказывает влияние на досудебное расследование, оказывает влияние на правоохранительные органы, на подчиненный ей департамент образования. Она оказывает влияние на свидетелей", - кометирует адвокат.

"Я обращалась во все эти инстанции, также к президенту, в генеральную прокуратуру. Нельзя это дело рассматривать территориально! Но я надеюсь, что мое дело будет рассмотрено и будет смена следователей, процессуальный надзор прокуроров тоже будет изменен", - добавляет мать погибшей девочки Светлана Немчина.

Сейчас он находится в одной из европейских стран и продолжает свою борьбу справедливость