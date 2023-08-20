Извиняюсь, но давайте примем наконец это все по всей стране на уровне аксиомы — что для украинца вплоть до самой Победы нет и не может быть "безопасных мест" нигде (не только в Украине!), по той простой причине, что соседняя страна ведет против нас т.н. Vernichtungskrieg – войну на уничтожение.

И если у нас об этом не говорится денно и нощно в СМИ, это не повод просвещенным людям не понимать, в частности:

1) что Закарпатью до сих пор не прилетало исключительно потому, что Путин еще в 2014 пообещал его Орбану;

2) что в Галичине прилетало до сих пор "лишь по военным целям" не потому, что россияне якобы вообще "бьют только по военным целям" - как утверждает их пропаганда, и как я уже не раз слышала от склонных к самоуспокоению галичан (даже и в сегодняшней волне боли и грязи это прозвучало!), — а исключительно потому, что в Кремле до сих пор надеются "договориться" с польскими правыми и оставляют District Galizien нетронутым для торгов;

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3) что то же касается "безопасной" Буковины, вся "безопасность" которой происходит от кремлевских надежд "договорится" с Румынией;

4) что российская Vernichtungskrieg против нас носит глобальный характер, как гитлеровская против евреев, — доказательством чему хотя бы более 3000 (прописью, три тысячи!) зарегистрированных нападений на украинок за 2022 г. в самом Берлине, и их немецкая полиция отказывается расследовать, — пока существует Россия, мы нигде не в безопасности...

Инвестируя свою ярость и гнев в "почему проводили такое мероприятие не в тылу, а в пограничном Чернигове?!", — не забывайте об этом, пожалуйста: нас убивают не потому, что рядом с нами случайно оказалась военная часть, завод или совещание военных. Нас убивают потому, что, по мнению руководства (и, в значительной степени, населения) соседнего государства, нас не должно быть. За то убивают, что мы украинцы. Все.

И через полтора года "великой войны" это уже можно бы и усвоить.

Вечная память погибшим и исцеление всем раненым.

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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