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Трагедия Мариуполя, рассказанная свидетелями, ужасы психиатра и Аватар. Что смотреть на выходных

Дарья Тарасова
30 сентября, 2022 пятница
13:22
Культура

Боль Мариуполя в рассказах мирных жителей, французская комедия о борцах со стрессом в ретрите, комедийный детектив, ремастер "Аватара", а для любителей пощекотать себе нервы - классический горрор в подборке новинок от Еспресо

"Этот дождь никогда не кончится"

В кинотеатрах с 29 сентября

На большие экраны выходит лента, снятая совместными усилиями Украины, Латвии, Германии и Катара. Это документальный фильм украинского режиссера Алины Горловой, рассказывающий историю побега от войны, которая так и не состоялась.

Отец Андрея Сулеймана – курд, мать – украинка. Семья жила в Сирии, но вынуждена была бежать из страны из-за войны. Впрочем, война догоняет парня и в Украине, где он становится волонтером Красного Креста. После смерти отца Андрей решает похоронить его тело на родине и снова отправляется в Сирию. Жизнь юноши обрамляется войнами, непрерывным чередованием жизни и смерти.

Мировая премьера фильма состоялась на крупнейшем в мире фестивале документального кино IDFA в Амстердаме, где одержала победу в номинации "лучший полнометражный фильм".

"Мариуполь. Неутраченная надежда"

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Документальный фильм режиссера Максима Литвинова рассказывает страшную историю Мариуполя, не демонстрируя при этом ужасающих кадров. Пять мариупольцев, проживших в Мариуполе в первый месяц вторжения россиян, рассказывают свои истории.

Фильм построен на дневниках мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой, которая записывала то, что видела вокруг себя. Что было в первый день войны, что происходит, когда на дом сбрасывают фосфорную бомбу, как протекала жизнь в подвале. Герои рассказывают, что видели, как чувствовали, что с ними происходило.

"Мужчины на грани нервного срыва"

В кинотеатрах с 29 сентября

На экраны выходит легкая франко-бельгийская комедия режиссера Одри Даны, выступившей и одной из сценаристок фильма.

Семь незнакомых мужчин по разным причинам страдают от депрессии. "Что в такой ситуации может быть лучше ретрита?", - вероятно, подумали их родные и отправили в необычный лагерь для мужчин. Впрочем, сами герои таким способом преодоления стресса идеальным не считают.

Под руководством опытного ведущего мужчины попытаются научиться "мыслить положительно". А на пути к улучшенным себя они будут попадать в комические и трогательные ситуации и, наконец, обретут вкус жизни.

"Улыбайся"

В кинотеатрах с 29 сентября

Некоторым людям переживать ужасы окружающей реальности помогает просмотр, как ни парадоксально, фильмов ужасов. Если вы из них, новая американская лента "Улыбайся" именно для вас.

Дебютный полнометражный фильм режиссера и сценариста Паркера Финна "вырос" из его короткометражки. На приеме у психиатра Роуз удивительным образом умирает пациентка. Перед смертью встревоженная девушка лишь успевает рассказать врачу, что видит улыбающихся к ней ужасных людей.

После инцидента на приеме ужасные обиды, которые видит только она, начинают преследовать и саму Роуз. Она осознает, что зло переключилось на нее и стремится разгадать загадку и противостоять этому злу.

Фильм во многом перекликается с горрором "Звонок" и должен понравиться ценителям жанра.

"Как они бегут"

В кинотеатрах с 29 сентября

Нет, это не документалка об освобождении украинских территорий от российских оккупантов. Украинские режиссеры обязательно еще снимут об этом фильмы. А сейчас в прокат вышел комедийный детектив, по стилистике и атмосфере перекликающийся с лентами "Ножи наголо" и "Отель "Гранд Будапешт".

События разворачиваются в Лондоне 50-х годов. В преддверии выхода в лондонском театре юбилейной, сотой, постановки "Мышеловки" Агаты Кристи неизвестный за кулисами убивает режиссера спектакля Лео Коперника. Примечательно, что накануне пьяный Коперник неприлично обращался с актрисой и исполнительницей главной роли Шейлой Семь. А позже между режиссером и мужем Шейлы Сим произошла потасовка.

Расследовать дело берутся опытный инспектор Стоппард и его молодая напарница Сталкер, постоянно спешащая с выводами, стремясь как можно быстрее закрыть дело. Под подозрением оказываются все участники спектакля: от продюсера до актеров. Но потом становится ясно, что подозреваемые – еще и потенциальные жертвы.

"Аватар"

В кинотеатрах с 22 сентября

Легендарная лента режиссера Джеймса Кэмерона спустя 13 лет после чрезвычайно успешной премьеры снова в прокате. Ремастер научно-фантастического фильма вышел с улучшенным изображением 4К.

Действие фильма проходит в 2154 году. Человечество добывает ценный минерал на Пандоре — колонизированном спутнике газового гиганта Полифем. Здесь живут в первоначальной гармонии с природой разумные 3-метровые существа нави. Ресурсодобывающая корпорация угрожает существованию этого местного племени.

Для фанатов "Аватару" режиссер спрятал сюрприз в обновленном фильме. В конце ремайстра культовой ленты появляется сцена по продолжению "Аватар: Путь воды", который должен выйти в прокат 15 декабря этого года.

"Аватар" стал самым кассовым фильмом в истории, собрав более $2,847 млрд в прокате. Сейчас же за первые 4 дня украинского проката фильм уже собрал 3,27 млн. грн.

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