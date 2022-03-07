"Трагедия, которую трудно оправдать": еще один российский олигарх выступил против войны с Украиной

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление олигарха.

Лисин направил письмо работникам своего бизнеса.



Миллиардер написал, что гибель людей в Украине - трагедия, которую трудно оправдать или объяснить.



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Он призвал к мирному урегулированию через переговоры.

Лисин и совет директоров выразили надежду, что война скоро закончится.

Спикер концерна подтвердил подлинность письма.