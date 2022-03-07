"Трагедия, которую трудно оправдать": еще один российский олигарх выступил против войны с Украиной
Владелец "Группы НЛМК" Владимир Лисин призвал остановить войну РФ с Украиной
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление олигарха.
Лисин направил письмо работникам своего бизнеса.
Миллиардер написал, что гибель людей в Украине - трагедия, которую трудно оправдать или объяснить.
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Он призвал к мирному урегулированию через переговоры.
Лисин и совет директоров выразили надежду, что война скоро закончится.
Спикер концерна подтвердил подлинность письма.
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