Об этом сообщили в пресс-службе КМДА.

Подозрение Ткачуку вручили на рабочем месте. Он вместе с департаментом муниципальной безопасности пошел на сотрудничество со следствием и предоставляет доступ к необходимой документации. Сейчас решают вопрос о мере пресечения.

Справочно. Роман Ткачук в 2018 году возглавил управление по вопросам гражданской защиты КМДА, на протяжении 17 лет работает спасателем, имеет ряд наград. Он принимает непосредственное участие в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Киеве. В настоящее время, во время военного положения, департамент муниципальной безопасности, директором которого является Ткачук, подчиняется КМДА.

Трагедия возле укрытия в Киеве

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Деснянском районе одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3, однако там было закрыто. В результате падения обломков сбитой ракеты перед закрытым входом в укрытие погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девочка.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. Кроме того, он провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это являются глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине. А столичные власти сказали, что отныне все убежища в городе будут постоянно открыты.

Позже, 3 июня, Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела по закрытому укрытию. Речь идет о директоре поликлиники №3 Деснянского района, что на столичном Лесном массиве, Олеге Шугалевиче, которого обвинили в том, что он не проконтролировал работу укрытия, и замглавы Деснянской районной государственной администрации Ирине Алексеенко. В то же время охранника заведения Вадима Мышкина, единственного признавшего свою вину, отправили в СИЗО на 2 месяца.

Впоследствии в КМДА сообщили , что укрытия в Киеве планируют оборудовать автоматизированной системой открывания для круглосуточного доступа. Также будут установлены модульные железобетонные объекты защиты.

10 июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин после проверки всех укрытий столицы заявил, что только 15% из них пригодны к использованию. В то же время ДСНС заявила , что в Украине проинспектировали более 99% общего количества укрытий – это около 63 тыс. объектов. Из них около трети оказались закрыты или непригодны к использованию.