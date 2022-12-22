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OPINION

Траектория неуправляемой ракеты

Игорь Гулык
22 декабря, 2022 четверг
20:01
Мнение

Согласно сообщениям американских СМИ, в Вашингтоне работают над тем, чтобы назвать Россию… "государством-агрессором"

Так только у меня превалирует стойкое впечатление, что наши союзники по антипутинской коалиции время от времени впадают в блуд иллюзий и сомнительных надежд? Или их правая рука не знает, что делает левая? Если я ошибаюсь, то ок, только в пользу Украины. Но логика развития событий теперь скорее напоминает нечетко выстроенную линию на победу Украины, а скорее зигзаги на снегу, которые выписывает не слишком трезвый колядующий… Или ближе к военному времени траекторию неуправляемой ракеты.

Несколько дней назад, как я писал, в конгресс США внесли резолюцию, предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН. Резолюция двухпартийная, свидетельствующая о полном консенсусе в этом вопросе. Если так случится, что документ наберет достаточное количество голосов в формальном голосовании, то очевидно, что ООН вынуждена будет реагировать).

Продолжаются ритуальные танцы вокруг признания путинской недоимперии спонсором терроризма, хотя и здесь обе партии США единодушны. Возможно, президенту Зеленскому удастся убедить госсекретаря Энтони Блинкена во время визита в Вашингтон, что его "глухая оборона" и демагогическая риторика уже воспринимается как моветон.

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С другой стороны, продолжаются ритуальные танцы вокруг признания путинской недоимперии спонсором терроризма, хотя и здесь обе партии США единодушны. Возможно, президенту Зеленскому удастся убедить госсекретаря Энтони Блинкена во время визита в Вашингтон, что его "глухая оборона" и демагогическая риторика уже воспринимается как моветон. Ну, потому что начиная с лета, Блинкен убеждает мировое сообщество и американских граждан в нецелесообразности предоставления России этого "почетного статуса". Сначала пугали, что такой шаг может повлечь за собой остановку экспорта продовольствия из Украины и, соответственно, голод в мире. Госсекретарь вдруг круто повернул в противоположном направлении: в начале декабря он заявил, что администрация работает с конгрессом над поправками, которые позволят признать РФ государством — спонсором терроризма. Случилось это, видимо, под впечатлением от фейерверка решений европейских парламентов и, в конце концов, всего Европарламента, Парламентской ассамблеи НАТО об именно таком статусе для ерефии.

И вот снова… Согласно сообщениям американских СМИ, в Вашингтоне работают над тем, чтобы назвать Россию… "государством-агрессором". Это прекрасно, называть вещи своими именами, но с таким статусом на берегах Потомака опоздали по крайней мере на 9 лет.

А Блинкен рассказывает, что, мол, это "поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием определения "государство-спонсор терроризма", которое имеет некоторые непредсказуемые последствия".

Но, кажется, "обходя другие проблемы", можно родить новые. Во-первых, понятие "государство-агрессор" не существует ни в международном, ни в американском праве. Соответственно, приняв такое решение, следует наплодить массу других, которые бы не только растолковали саму дефиницию "государство-агрессор", но и выявили комплекс последствий для страны, удостоенной этого статуса. Конечно, на это уйдет куча времени, которое в условиях российской тотальной войны "против всех" действительно неоценимо. Потому что, между прочим, стоит сотни жизней украинских воинов и гражданского населения.

"Обходя другие проблемы", можно родить новые. Во-первых, понятие "государство-агрессор" не существует ни в международном, ни в американском праве. Поэтому, приняв такое решение, следует наплодить массу других, которые бы не только растолковали саму дефиницию "государство-агрессор", но и выявили комплекс последствий для страны, удостоенной этого статуса

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Да и с каких это пор Россия стала настолько "предсказуемой", что в ее случае следует опасаться "непредсказуемых" последствий? Она ведет себя как неуправляемая ракета, десятки которых уже падают на украинские города (потому что новых уже не хватает), начиная с Мюнхенской речи Путина в 2007 году и вторжения в Грузию в 2008-м. Заявив о привилегии России "проводить независимую внешнюю политику", Путин придерживается обещания до сих пор: "Мы не собираемся менять эту традицию и сегодня".

Ладно, я пишу это как заангажированный человек, которому болят прежде всего беды Украины. Но вспомним Сирию, миграционные спецоперации против Евросоюза, вспомним террористические акты на территориях суверенных государств (Великобритании, Германии, Болгарии, Чехии, Черногории и т.п.). А завершившаяся террористическим взрывом аккурат накануне зимы экономическая агрессия Москвы в истории с Северными потоками, чтобы загнать ЕС в стойло российского рынка энергоносителей.

Это не агрессия, потому что слишком узкое понятие. Оно входит как компонент в определение более глобального и более угрожающего явления – терроризма. Штаты о нем очень хорошо осведомлены после атак на ВТЦ 11 сентября 2011 и последующих лет войны с Аль Каидой. С единственной разницей: у бен Ладена мечтали о Всемирном халифате, у Путина – о "русском мире без границ"

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Это не агрессия, потому что слишком узкое понятие. Оно входит как компонент в определение более глобального и более угрожающего явления – терроризма. Штаты о нем очень хорошо осведомлены после атак на ВТЦ 11 сентября 2011 и последующих лет войны с Аль Каидой. С единственной разницей: у бен Ладена мечтали о Всемирном халифате, у Путина – о "русском мире без границ".

И, если уж откровенно, то лучше бы американским юристам в кооперации с коллегами со всего мира поработать именно над определением понятия "государство-террорист", которого тоже до сих пор нет. А не ограничиваться действенным, по-моему, инструментом "спонсор терроризма".

Но для начала следует избавиться от всех иллюзий относительно "управляемости России". Иначе ее неуправляемые еще советские ракеты полетят не только в Украину, но немного дальше, например, в Шенгенскую зону. Без виз… Не говоря уже об Искандерах, Х-101 и другом, более современном железе.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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