Традиционалисты против ЛГБТ в Одессе: всего задержали 65 человек, включая главу движения Ходаковского

Об этом со ссылкой на официальный ТГ-канал этой организации передает Еспресо.TV .



Как отмечается, в задержаниях принимали участие бойцы полицейского спецподразделения КОРД.



51 человек был задержан днем в районе Думской площади, где они с флагами "Традиции и порядка" и религиозными лозунгами пикетировали акцию ЛГБТ, а вечером - еще 14 человек, которые возвращались в Киев.



Среди задержанных - глава "Традиции и порядка" Богдан Ходаковский и глава одесской и киевской ячеек движения.



Правоохранителями их действия квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство).

Сначала сообщалось о 29 задержанных .