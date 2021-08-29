Традиционалисты против ЛГБТ в Одессе: всего задержали 65 человек, включая главу движения Ходаковского
Суммарное количество задержанных представителей христианского движения "Традиция и порядок", что вчера, 28 августа 2021 года, выступали против ЛГБТ-прайда в городе Одесса и сцепились с правоохранителями, составляет 65 человек
Об этом со ссылкой на официальный ТГ-канал этой организации передает Еспресо.TV .
Как отмечается, в задержаниях принимали участие бойцы полицейского спецподразделения КОРД.
51 человек был задержан днем в районе Думской площади, где они с флагами "Традиции и порядка" и религиозными лозунгами пикетировали акцию ЛГБТ, а вечером - еще 14 человек, которые возвращались в Киев.
Среди задержанных - глава "Традиции и порядка" Богдан Ходаковский и глава одесской и киевской ячеек движения.
Правоохранителями их действия квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство).
- Сначала сообщалось о 29 задержанных .
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