Toyota возобновляет работу в Украине
Японская автомобилестроительная компания Toyota снова работает в Украине и оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от вторжения РФ на украинскую территорию
Об этом заявила пресс-служба Toyota.
"Компания понимает необходимость дальнейшего экономического развития, поэтому возобновляет свою деятельность в Украине с соблюдением необходимых мер безопасности для сотрудников и посетителей. В частности, в некоторых регионах вернутся к работе официальные дилерские центры", - говорится в сообщении.
Кроме того, Toyota активно оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от войны России против Украины, а именно – украинским сотрудникам компании, их семьям и беженцам из Украины. Для этих людей Toyota собирает до 2,5 млн евро финансовой поддержки.
- Напомним, Toyota остановила производство и импорт автомобилей в Россию
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