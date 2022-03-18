Toyota возобновляет работу в Украине

Об этом заявила пресс-служба Toyota.



"Компания понимает необходимость дальнейшего экономического развития, поэтому возобновляет свою деятельность в Украине с соблюдением необходимых мер безопасности для сотрудников и посетителей. В частности, в некоторых регионах вернутся к работе официальные дилерские центры", - говорится в сообщении.



Кроме того, Toyota активно оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от войны России против Украины, а именно – украинским сотрудникам компании, их семьям и беженцам из Украины. Для этих людей Toyota собирает до 2,5 млн евро финансовой поддержки.

Напомним, Toyota остановила производство и импорт автомобилей в Россию

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